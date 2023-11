5 sucos verdes funcionais para o verão

Confira receitas refrescantes e saudáveis ideais para esta época do ano

Suco para reduzir o inchaço Imagem: flanovais | Shutterstock

Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como folhas, frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais. Suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.

Por isso, a seguir, confira como preparar 5 opções de suco verde!

Suco para reduzir o inchaço

Ingredientes

3 folhas de couve-manteiga

2 laranjas

1 limão

1 fatia de gengibre

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave as folhas de couve-manteiga e rasgue-as em pedaços. Descasque as laranjas, corte-as em 4 partes e retire as sementes. Corte o limão em rodelas. No liquidificador, bata a couve-manteiga, a laranja, o limão, o gengibre, a água e o gelo até ficar homogêneo. Coe o suco, se achar necessário, e sirva a seguir.

Suco contra celulite

Ingredientes

1 colher de sopa de salsa

1 colher de sopa de couve-manteiga

1 fatia de abacaxi sem casca

350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo

Corte a fatia de abacaxi em cubos. No liquidificador, bata a salsa, a couve-manteiga, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã até ficar homogêneo. Coe o suco e beba em seguida.

Suco para reforçar a imunidade Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Suco para reforçar a imunidade

Ingredientes

1 maço de aipo

Suco de 2 limões

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

picadas 1 colher de chá de canela em pó

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Retire as folhas do maço de aipo e corte os talos em pedaços pequenos. Coloque os talos em um escorredor, lave em água corrente e escorra. No liquidificador, bata os talos do aipo, a água e o suco de limão até ficar homogêneo. Depois, adicione as folhas de hortelã, a canela em pó e o gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Coe e sirva a seguir.

Suco antioxidante

Ingredientes

2 folhas de couve-manteiga

1 fatia de melão

2 rodelas de pepino

1 colher de sopa de linhaça

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Corte a fatia de melão em pedaços pequenos e lave bem as folhas de couve-manteiga. No liquidificador, bata o melão, a couve, o pepino e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça e o gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva gelado.

Suco rico em ferro

Ingredientes

350 ml de água

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de pepino

2 talos de aipo fatiados

1/2 xícara de chá de abacaxi picado

1 maçã-verde cortada em pedaços

1 fatia de gengibre

Suco de 1 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o espinafre e o pepino até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o aipo, o abacaxi, a maçã, o gengibre, o suco de limão, o gelo e a água e bata até ficar homogêneo. Coe a bebida e sirva a seguir.