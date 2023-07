5 técnicas de relaxamento para fazer em casa

Especialistas ensinam massagens para você desacelerar e investir no autocuidado

Quando nos permitimos recarregar as energias, retornamos às nossas tarefas com mais clareza mental e foco renovado Imagem: Oksana Shufrych | ShutterStock

Em meio à correria do dia a dia, é crucial reservar um tempo para relaxar. A importância de pausar, desacelerar e cuidar do seu bem-estar não pode ser subestimada. Isso porque o relaxamento ajuda a aliviar a ansiedade, melhora o humor e aumenta a sensação de bem-estar.

Além disso, embora possa parecer contraditório, tirar um tempo para descansar pode, na verdade, aumentar a produtividade. Quando nos permitimos recarregar as energias, retornamos às nossas tarefas com mais clareza mental e foco renovado, o que nos permite realizar as atividades com mais eficiência.

A seguir, confira algumas técnicas de massagem para relaxar, combater dores de cabeça, estresse e levar um pouco dos spas para a sua casa!

1. Combata o estresse e as aflições em geral

Na região do colo, próximo ao seio direito, há o ponto cardíaco, relativo às emoções, que se chama timo. Trata-se de um órgão linfático localizado na porção anterossuperior da cavidade torácica. “Pressione-o levemente fazendo massagem circular sempre no sentido horário para aliviar o estresse acumulado no trabalho, as preocupações domésticas e as angústias”, orienta Grazielle Polachini, esteticista e terapeuta corporal.

2. Para relaxar

Deitada ou em uma posição confortável, posicione os dois dedos anelares um sobre o outro e pressione o “terceiro olho”, ponto localizado no meio da testa. Deslize os dedos subindo em direção aos cabelos e pressione novamente o meio da testa. Sem desconectar da pele, pressione novamente próximo à raiz dos cabelos.

3. Suavize olheiras

Abaixo dos olhos, na região onde se formam as olheiras, deslize suavemente os dedos anelares de dentro para fora. Ao chegar à região das têmporas, próximo às orelhas, faça movimentos circulares para drenar. “Essa massagem também ajuda a desinchar e a descongestionar as vias nasais”, afirma Jassiara Gonçalves, fisioterapeuta especializada em dermatologia funcional.

4. Contra dores de cabeça

Grazielle Polachini explica que os nossos pés detêm o mapa do corpo, então qualquer intervenção em pontos determinados, quando bem-feita, reverterá em benefícios ao corpo todo. Para amenizar dores de cabeça, pressione a ponta do dedão do pé fixamente com o objetivo de sedar a dor.

“A pressão tem que ser forte, porém tolerável. Você vai perceber que, assim que iniciar a pressão, a dor ficará aguda e o ponto bastante sensível. Aguente firme e continue pressionando até cessar o incômodo ou diminuí-lo”, complementa Grazielle.

Dica: para ajudar na execução, você pode usar óleo com essência de lavanda. Assim, seus dedos vão deslizar melhor e o aroma vai ajudar a relaxar.

O benefício do escalda-pés contempla o corpo todo (Imagem: New Africa | ShutterStock)

5. Faça um escalda-pés

O escalda-pés também é uma ótima opção para relaxar. “Somente a água quente é suficiente para trazer benefícios para todo o corpo, pois, quando submetemos os pés ao calor, os vasos se dilatam e enviam um aporte sanguíneo maior para aquela região. Assim, a oxigenação é potencializada, melhora também a circulação e tudo de bom que o sangue traz. Como o pé tem diversos pontos, cada um remetendo a uma região do corpo, o benefício do escalda-pés contempla o corpo todo”, detalha Jassiara Gonçalves.

Dica: adicione sais de banho e pétalas de rosa para incrementar o seu escalda-pés.