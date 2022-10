5 temas mais cobrados na prova de Língua Portuguesa

Professor resume os assuntos exigidos no Enem e nos vestibulares

Questões gramaticais e textuais são mais cobradas nas provas Imagem: Shutterstock

Na prova de Língua Portuguesa, o foco do Enem e de outros vestibulares são questões gramaticais e textuais. Portanto, para se preparar corretamente para os exames, nada melhor do que se dedicar a essas áreas. A seguir, Luís Adolfo Alves, professor de português do colégio e curso SEI, lista quais são os temas mais cobrados:

1. Semântica

Área do estudo da língua que se dedica ao sentido das palavras e expressões.

Exemplos: quando se diz: “O coração é uma bomba responsável pela circulação sanguínea”, verificamos que a língua está em seu sentido literal, denotativo. Por outro lado, caso seja dito: “Meu coração parecia uma bomba prestes a explodir de ansiedade”, podemos observar que o sentido utilizado foi o figurativo, conotativo.

2. Figuras de linguagem

Quando se vai ao salão de beleza, busca-se apurar a estética, tornando-se mais atraente. O aprumo estético da literatura tem como maiores representantes as figuras de linguagem. Por meio delas, expressa-se de maneira mais poética.

Exemplo: “Você é um sonho”. A pessoa não é realmente um sonho, mas possui características que a aproximam de um sonho.

O foco do Enem e vestibulares são questões gramaticais e textuais (Imagem: Shutterstock)

3. Relação entre texto e paráfrase

Uma das maiores capacidades dos leitores é relacionar textos, seja por meio de suas características ou do conteúdo expresso.

Exemplo: sabe-se que o “Hino Nacional” teve uma das suas inspirações na “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias. Desse modo, vê-se uma paráfrase, por meio da qual se reforça o conteúdo de um texto para o outro.

4. Elementos coesivos

O texto não deixa de ser um tecido, ou seja, suas partes devem ficar interligadas, visando um conteúdo bem produzido. Os principais elementos para tal são os pronomes e as conjunções. Um dos mais usados é o pronome relativo, que introduz as orações adjetivas.

Exemplos: “O aluno que estuda passa”. A palavra “que” é um exemplo de elemento coesivo. Além disso, as conjunções devem, como principal função, ligar orações, em geral, expressando ideias. Assim, a frase “Penso, logo existo”, expressa conclusão por meio da expressão “logo”.

5. Classes de palavras

Classificação das palavras por meio de suas características morfológicas (variação em número, pessoa, gênero, modo, tempo e voz).

Exemplos: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição e palavra denotativa.