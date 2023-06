5 tendências de unhas decoradas para você conhecer

Nail art criativa e diferente faz sucesso dentro e fora das redes sociais

Unhas decoradas têm feito bastante sucesso e conquistado mulheres de todas as idades Imagem: berezandr | Shutterstock

A unha decorada e pintada de forma criativa é uma forma de expressar a personalidade e, até mesmo, fugir da esmaltação tradicional. Nas redes sociais, por exemplo, fazem sucesso vídeos e imagens de nail art (ou arte de unha, em português). Inclusive, famosas como Luisa Sonza, Maisa, Juliette, Sabrina Sato, entre outras, têm apostado cada vez mais nessa tendência.

Unhas decoradas em alta

Entre as atuais tendências de nail art, temos: uma mão de cada cor, desenho de fogo, fundo transparente, unhas 3D e ilustração floral. De acordo com Luciene Ramos, manicure no Salão Image Hair, esses modelos se destacam muito pela beleza.

“Além de elevarem a autoestima, eles podem ser usados para combinar com diversos figurinos e cabelos”, complementa Andrea Rosa, empresária e franqueadora da rede Cor & Unha. A seguir, Luciene Ramos explica as características de cada uma dessas unhas decoradas:

Unhas com esmalte bege e verde (Imagem: Marykor | Shutterstock)

1. Uma mão de cada cor

Como o próprio nome diz, as unhas da mão direita são pintadas de uma cor e da mão esquerda de outra. Entretanto, é indicado que a coloração dos esmaltes harmonize entre si.

Unhas decoradas com desenho de fogo (Imagem: Kobrin Nikita | Shutterstock)

2. Desenho de fogo

Esse modelo é composto por um esmalte preto ou nude na base das unhas. O desenho das chamas de fogo geralmente é em tons laranjas e/ou vermelhos. Contudo, para quem prefere descrição, uma cor neutra pode ser usada para pintar a base das unhas e tons suaves para ilustrar as chamas.

Unha decorada com fundo transparente (Imagem: marigo20 | Shutterstock)

3. Fundo transparente

Nesse caso, a base das unhas é pintada com um esmalte de cor transparente. Na parte superior, geralmente são feitos desenhos delicados.

Nail art 3D (Imagem: Nittaya Saternram | Shutterstock)

4. Unhas 3D

Esse modelo é feito com camadas de esmaltes transparentes em gel. No processo, a manicure cria formas ou desenhos nas unhas da cliente.

Unhas com ilustração floral (Imagem: Mrs.Tea | Shutterstock)

5. Ilustração floral

Esse modelo de nail art é composto por um esmalte esverdeado, ou de tom suave, na base das unhas. Na superfície, são feitos desenhos de folhas ou flores com um esmalte verde, azul, lilás, preto ou branco. Em alguns casos, a ilustração é feita em uma unha de cada mão.

Unhas sempre prontas

Luciene Ramos explica que uma vantagem das unhas decoradas é o aspecto de “sempre prontas” que elas apresentam. Isso porque, a depender dos cuidados do cliente e da qualidade dos materiais utilizados, tais modelos conseguem entregar brilho e resistência por um bom tempo.

Cuidados com o esmalte

Para garantir a durabilidade da esmaltação, é necessário que haja alguns cuidados tanto por parte da manicure quanto por parte da cliente. Conforme Andrea Rosa, na hora do preparo, é preciso que o profissional realize uma boa higienização das unhas e retire toda a oleosidade, pois isso ajudará na fixação do esmalte.

“Já a cliente deve evitar o contato das unhas com a boca, evitar o uso excessivo de produtos de limpeza e tomar muito cuidado com impactos nos dedos”, acrescenta a empresária e franqueadora da rede Cor & Unha. Mas, segundo Luciene Ramos, o esmalte costuma durar por volta de vinte dias.

Unhas decoradas para todos!

Delicado, minimalista, sofisticado ou mais ousado, há modelos de unhas decoradas para todos os gostos e personalidades, inclusive até para quem rói a unha. “Qualquer cliente pode investir em uma unha dessas, mas eu indico mais ainda para aqueles que costumam roer as unhas ou que tenham algum dano nelas”, afirma Andrea Rosa.

Como garantir uma boa nail art

Há quem prefira e até consiga fazer as unhas em casa sozinha. Entretanto, para quem não tem essa habilidade e quer uma boa nail art, é recomendável investir na ida à manicure. “Essas unhas são trabalhos que só um profissional habilitado consegue realizar com excelência”, complementa Luciene Ramos.

Como esse tipo de decoração é algo mais elaborado do que uma esmaltação simples, pode demorar um pouco mais para ficar pronto. Andrea Rosa esclarece que uma manicure pode levar em torno de duas horas para finalizar as unhas.