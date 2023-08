5 tipos de mega hair para cabelos cacheados

Especialista explica as diferenças entre os métodos de aplicação e compartilha dicas para manter a saúde dos fios

Veja como manter a beleza e a durabilidade do seu mega hair Imagem: Brastock| Shutterstock

Taís Araújo, Marvilla (ex-BBB), Iza, Paula (ex-BBB), Beyoncé e Sheron Menezes são algumas famosas cacheadas que optaram por usar mega hair. Essa é uma técnica de alongamento capilar que envolve a aplicação de extensões de cabelo para aumentar o comprimento e a densidade dos fios. Essas extensões são geralmente feitas de cabelo humano ou sintético e são anexadas ao cabelo natural.

Para os cabelos cacheados, em especial, existem diversos tipos de alongamento, especialmente recomendados para proporcionar um resultado mais natural e harmonioso. Por isso, Carolina Franco, especialista em mega hair da Franco Hair, lista alguns tipos para quem deseja alongar os fios sem medo. Confira!

1. Mega hair de ponto americano

Esse tipo de mega hair é uma excelente opção para cabelos cacheados, pois as telas são finas e leves, proporcionando um resultado mais natural e discreto. Trata-se de um método que permite liberdade no dia a dia.

2. Mega hair microcápsulas

Esse método se dá muito bem em cabelo cacheado, proporcionando leveza e liberdade.

3. Mega hair de microlink

Também conhecido como “extensões de anel”, o mega hair de microlink utiliza pequenos anéis de metal para prender as extensões ao cabelo natural. Esse método é adequado para cabelos cacheados, pois permite que os cachos se movam livremente, proporcionando uma aparência mais natural.

4. Mega hair de nó italiano

Nesse método, as extensões são presas ao cabelo natural por meio de nós com lastex ou fio de silicone. Essa técnica é mais adequada para cabelos cacheados com textura mais grossa. Tem ótimo custo-benefício.

5. Mega hair de entrelace

As extensões de cabelo são entrelaçadas em pequenas tranças no cabelo natural usando telas costuradas. O mega hair de entrelace é ideal para quem está em transição capilar e quer preservar o cabelo natural, usando outro tipo de cabelo.

Cuidados na hora de escolher o método de aplicação

Antes de embarcar nessa jornada de transformação capilar, torna-se fundamental a compreensão de que cada método de aplicação demanda cuidados específicos. “É importante escolher um método de mega hair que seja adequado para o seu tipo de cabelo e consultar um profissional especializado em extensões capilares para garantir uma aplicação segura e um resultado satisfatório. Além disso, optar por extensões de cabelo humano de alta qualidade garantirá um visual mais natural e duradouro para os cabelos cacheados”, explica Carolina Franco.

Cabelos cacheados precisam de atenção extra com o mega hair para manter os cachos naturais (Imagem: Beauty Agent Studio | Shutterstock)

Como aumentar a durabilidade do mega hair

A especialista alerta que os cabelos cacheados requerem cuidados especiais ao usar mega hair para ser possível manter a aparência dos cachos naturais e a durabilidade das extensões. Por isso, ela indica alguns cuidados:

1. Hidratação

Mantenha os cachos hidratados e bem-cuidados com produtos específicos para cabelos cacheados, incluindo máscaras de hidratação e leave-in.

2. Lavagem suave

Lave o cabelo com movimentos suaves, evitando friccionar ou esfregar as extensões. Use shampoos e condicionadores sem sulfatos e silicones a fim de evitar o acúmulo de resíduos.

3. Escovação cuidadosa

Use uma escova ou pente de dentes largos para desembaraçar o cabelo, começando pelas pontas e avançando em direção à raiz. Evite escovar diretamente sobre as extensões.

4. Proteção térmica

Se usar ferramentas de calor, como secadores, chapinhas ou babyliss, utilize um protetor térmico para evitar danos às extensões e ao cabelo natural.

5. Prenda o cabelo durante atividades físicas

Ao praticar exercícios ou atividades físicas, prenda o cabelo em um coque ou rabo de cavalo frouxo para evitar embaraços.

6. Durma com cuidado

Antes de dormir, amarre o cabelo em um coque solto ou use uma fronha de seda (ou cetim) para evitar o atrito que possa danificar as extensões.

7. Evite produtos à base de álcool

Produtos capilares que contenham álcool podem ressecar o cabelo e as extensões. Portanto, evite o uso deles nas áreas em que as extensões estão aplicadas.

8. Tratamento adequado

Se você usar produtos de tratamento capilar, aplique-os apenas no cabelo natural e evite o contato direto com as extensões de mega hair.

9. Manutenção regular

Faça visitas periódicas ao salão para verificar o estado das extensões e realizar possíveis aplicações ou ajustes necessários.

10. Consulte um profissional

“É fundamental procurar um profissional especializado em extensões capilares para uma avaliação e aplicação adequadas do mega hair em cabelos cacheados”, explica a cabeleireira.

Seguindo essas dicas e cuidando bem do cabelo com mega hair, você poderá desfrutar de um resultado bonito e natural, mantendo a saúde e a beleza dos seus cachos.