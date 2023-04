5 tipos de tatuagens para homenagear os filhos

Alguns desenhos podem ser uma maneira de manter os filhos sempre presentes na vida dos pais, mesmo que estejam fisicamente distantes

Tatuagens podem ser usadas para homenagear os filhos Imagem: wayhomestudio | Freepik

As tatuagens podem ser uma maneira significativa e permanente de mostrar amor e carinho pelos filhos, e muitos pais consideram isso como um investimento emocional duradouro e significativo. Alguns, por exemplo, escolhem um desenho e colocam o nome da criança ao lado; outros, optam pela data de nascimento ou símbolos significativos para representar essa relação única entre pais e filhos. Pensando nisso, separamos os cinco tipos de tatuagens mais utilizados para homenagear os filhos. Confira!

Nomes

Essa é a forma mais clássica de homenagear o filho. É possível escrever o nome do pequeno em algum lugar que seja significativo para você, próximo ao coração ou em um lugar para o qual você possa olhar sempre que quiser. Algumas celebridades que tatuaram o nome de seus filhos são David Beckham, Johnny Depp, Brian Austin Green e Justin Chambers.

Anjos

Os anjos da guarda também podem ser uma opção de homenagem. Eles são carregados de simbolismos, enriquecendo o significado da tattoo. A modelo Isabeli Fontana, por exemplo, desenhou duas asas de anjo nas costas, juntamente com o nome do seu primeiro filho, Zion.

Data de nascimento

O momento do nascimento de uma criança é eternamente marcante para os pais. Logo, tatuar essa data também é uma linda homenagem. É interessante brincar com os números; você pode escolher qualquer forma de numeração, como duodecimal, romana, hebraica, egípcia ou japonesa. Com toda essa variedade, é possível escolher a opção que mais combina com você. O futebolista Zlatan Ibrahimovic tem as datas de nascimento dos filhos e de outros familiares tatuadas no pulso. A tatuagem já ficou tão famosa que foi batizada de “IbrahimovicCode” (o “Código de Ibrahimovic”).

Retratos reais

Esse tipo de tatuagem está crescendo cada vez mais. Para quem gosta do estilo realista e quer carregar a imagem do filho para sempre, essa é uma ótima opção. É importante tomar cuidado com a técnica do desenho realista, pois esse tipo de tatuagem, quando não utiliza o preto, acaba envelhecendo com facilidade.

Para dar leveza ao retrato, alguns tatuadores retiram essa cor, prejudicando a durabilidade do trabalho. É muito importante escolher um profissional com bastante experiência em desenhos realistas para que o resultado fique como você esperava. Uma alternativa aos retratos pode ser um desenho estilizado ou até infantil dos filhos.

Tatuagem formada pelas impressões digitais é tendência entre mães e pais (Imagem: Olena Voronetska | Shutterstock)

Outras sugestões

As tatuagens em homenagem aos filhos estão cada vez mais inovadoras. Podemos perceber isso nas redes sociais. Algumas possibilidades que vemos por aí são: gráfico da batida do coração de seu recém-nascido; algo que tenha relação com o significado do nome do pequeno; uma tatuagem da impressão digital ou do pé de recém-nascido; um símbolo que represente o signo de zodíaco do filho.

Você também pode tatuar uma mancha de nascença igual à da criança (caso ela tenha alguma); formar um coração com a sua impressão digital e a do seu filho; escolher alguma imagem de que goste e tatuá-la com o mesmo número de filhos que você tem (por exemplo, se tiver três filhos, faça três corações).

Também é possível tatuar o brinquedo preferido do filho, como fez a modelo Isabeli Fontana, que tatuou um urso amarelo e a palavra “Lucas” no braço esquerdo, em homenagem ao segundo filho. Angelina Jolie tatuou as coordenadas dos locais de nascimento dos seus filhos. Basta pensar em algo realmente significativo para você e fazer a homenagem!