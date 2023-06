5 truques para reduzir o frizz nos cabelos

Cabeleireira explica o que você deve fazer para manter os fios hidratados e alinhados

Cuidados com os cabelos ajudam a reduzir o frizz Imagem: ansiia | Freepik

O frizz é um fenômeno comum que afeta muitas pessoas, principalmente aquelas com cabelos ondulados, cacheados ou crespos. Trata-se daqueles fios rebeldes e arrepiados que parecem ter vida própria, não importa o quanto você tente domá-los.

Isso ocorre quando a cutícula do cabelo se abre devido à falta de umidade, danos causados por químicas, uso excessivo de calor ou, até mesmo, condições climáticas adversas, como um ambiente úmido. Essa abertura permite que a umidade do ar penetre no fio, causando inchaço e consequentemente o aspecto arrepiado.

Embora o frizz possa ser frustrante, existem várias técnicas para ajudar a controlar esse problema. Por isso, Aline Morais, cabeleireira que atende pelo GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços), lista 5 dicas práticas que podem ser feitas em casa e aplicadas em todos os tipos de cabelos. Confira!

1. Utilize óleo de coco

Uma manutenção prática e extremamente eficaz para alinhar os fios e diminuir o frizz é a umectação com óleo de coco. É necessário aplicar nos cabelos secos, do couro cabeludo até as pontas, e deixar agindo entre 6h e 8h. Em alguns casos, pode-se dormir com a aplicação no cabelo e retirar no outro dia. O óleo de coco é recomendado, sobretudo, para os cabelos cacheados.

2. Invista em aminoácidos

Outra opção para diminuir o frizz é usar aminoácidos como a queratina. A versão mais conhecida é em creme. Ao aplicá-la no cabelo, deixe-a agir por 40 minutos com uma touca térmica.

Leave-in mantém os fios alinhados e protegidos (Imagem: zinkevych | Freepik)

3. Aplique leave-in nos fios

Um grande aliado para a redução do frizz é o leave-in. Aplicado no cabelo ainda molhado, ele protege o fio, criando uma película. Dessa forma, a umidade e o ar não serão um problema.

4. Estabeleça uma rotina de cuidados

Manter uma frequência semanal de atenção aos cabelos reduz de maneira notável a incidência de frizz nos fios.

5. Cuidado ao secar os cabelos

Evite esfregar a toalha nos fios, pois ela causa atrito e piora o quadro de ressecamento. Seque com delicadeza e calma os seus cabelos. Evite também lavá-los com água quente.

Por Bruna Zanin