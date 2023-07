5 vantagens de ter um CNPJ ativo

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica oferece benefícios e garantias legais para os empresários

O sistema financeiro oferece condições melhores e juros mais baixos para pessoas jurídicas Imagem: rafastockbr | Shutterstock

O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é um número único dado pela Receita Federal para identificar e formalizar diferentes negócios no Brasil. Para operar legalmente, toda empresa precisa ter um cadastro ativo. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), só nos primeiros três meses de 2023, foram criadas 1.331.940 empresas no país. Atualmente, existem mais de 21 milhões de CNPJs ativos, e a maioria, cerca de 93,7%, são microempresas ou pequenos negócios.

Busca pela regularização

Para Rafael Marchesano, diretor de produto da Company Hero (plataforma de formalização de empresas para pequenos negócios, contadores e advogados), a falta de informação sobre os processos legais de manter um CNPJ ativo faz com que muitos profissionais atuem na irregularidade.

“A maior parte dos novos CNPJs são de profissionais independentes que estão buscando oportunidades de gerar renda própria. O MEI, por exemplo, é uma categoria simplificada de CNPJ que é fácil de abrir e gerir e foi projetada para facilitar a regularização desses profissionais, além de garantir direitos assegurados por lei”, explica.

Para apoiar os profissionais que atuam por conta própria, a Company Hero lista as vantagens de ter um CNPJ ativo. Veja!

1. Crédito facilitado

Segundo o especialista, as pessoas jurídicas que estão com o CNPJ regular conseguem acessar diferentes soluções bancárias, como créditos e financiamentos personalizados. “Geralmente, o sistema financeiro oferece condições melhores e juros mais baixos para pessoas jurídicas, pois isso demonstra a busca por maior estabilidade e chances de retorno, se comparado a uma pessoa física”, explica Rafael Marchesano.

2. Pagamento dos tributos corretos

Todo tipo de empresa deve recolher impostos para se manter regular. Quando se abre um CNPJ, é possível enquadrar a empresa no regime tributário que mais faz sentido de acordo com o porte e o tipo de atividade. “É esse regime que vai ditar quanto deverá ser pago de imposto a cada ano. Ao abrir o CNPJ, o profissional tem mais opções de arrecadação e evita ter de pagar impostos desnecessários. Para o MEI, esse processo é ainda mais fácil, pois todos os impostos a serem recolhidos ficam na guia DAS e são mais baixos em razão do porte da empresa”, comenta Rafael Marchesano.

3. Mais opções de pagamento para o cliente

Abrir um CNPJ também facilita o relacionamento e a experiência do cliente ou tomador dos serviços prestados. “O CNPJ permite que o profissional amplie as formas de receber pelo produto ou serviço que oferece. Por meio de uma conta jurídica, é possível utilizar soluções digitais como PIX, cartão de crédito e débito, boleto, vouchers etc., aumentando a competitividade e diminuindo os impeditivos para que o cliente ou tomador dos serviços realize a contratação”, complementa o especialista.

Ter um CNPJ traz preços e condições melhores para compras empresariais (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Benefícios com fornecedores

A formalização também impacta positivamente os profissionais que atuam com comércio, já que muitos fornecedores só vendem para quem tem CNPJ. “Os preços e as condições para pessoas jurídicas são muito melhores em comparação com uma venda para CPF. É possível promover os produtos em mais plataformas de e-commerce e conseguir descontos personalizados, prazos de pagamento especiais e diferentes opções para pagamento. Dessa forma, o profissional consegue otimizar os investimentos e garantir renda de maneira sustentável”, reforça Rafael Marchesano.

5. Emissão de notas fiscais

As notas fiscais são muito importantes para os consumidores, pois funcionam como garantia e comprovantes para trocas ou devoluções. “Emitir nota fiscal é uma vantagem que vai além do consumidor. Com a NF, o profissional consegue garantir o pagamento dos impostos sobre o montante correto do seu rendimento, evitando a sonegação e as consequências desse ato. É uma ação necessária para manter os compromissos fiscais regularizados e facilitar as declarações de imposto”, finaliza Rafael Marchesano.

Por Pérola Rodrigues