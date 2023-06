5 vezes em que Beyoncé surpreendeu o mundo em suas turnês

Relembre performances memoráveis da cantora e prepare-se para a sua chegada ao Brasil

Beyoncé costuma surpreender aos fãs em suas apresentações Imagem: Yohance Kyles | @HUEYmixwitRILEY

Depois da espera de uma década, os fãs brasileiros da cantora Beyoncé estão ansiosos com a possibilidade da artista no país, em 2024, com sua tão aguardada “Renaissance World Tour”. A notícia, anunciada pelo jornalista José Norberto Flesch, trouxe alegria e empolgação aos admiradores.

De acordo com informações do jornalista, as apresentações da artista estão previstas para ocorrer no Brasil entre os meses de março e abril. Embora ainda não tenham sido divulgadas informações específicas sobre as datas, cidades, preços de ingressos e outros detalhes da turnê brasileira, os fãs podem ficar atentos, pois novidades e anúncios podem ser feitos a qualquer momento.

Act I: Renaissance

O aguardado retorno de Beyoncé ao Brasil vem após o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Act I: Renaissance”. A era Renaissance começou com o lançamento do primeiro single, “Break My Soul”, em julho de 2022, uma música que exalta o pop e a cultura ballroom, vivenciada principalmente nos Estados Unidos, durante os anos 70 a 90.

Os shows de Beyoncé nesta turnê já conquistaram plateias na Europa e América do Norte. Há 57 apresentações confirmadas entre os meses de maio e setembro deste ano.

Reconhecida pela arte e participação social

Beyoncé é reconhecida e aclamada não apenas por seu talento musical excepcional, mas também pelo engajamento em causas sociais e ativismo. A cantora é uma defensora apaixonada da justiça social, dos direitos das mulheres e da igualdade racial.

Ela usa sua influência e plataforma para levantar questões importantes, incluindo o combate à pobreza, a promoção da educação, o empoderamento feminino e a luta contra a injustiça racial. Por meio das músicas e performances, ela transmite mensagens poderosas e provocativas, abordando questões sociais em suas letras, com referências históricas e culturais.

Performances únicas

Beyoncé é conhecida por proporcionar experiências únicas e inesquecíveis aos fãs. Desta vez, inclusive, aqueles que adquirirem a entrada VIP podem assistir à performance diretamente do palco. Enquanto aguardamos ansiosamente por sua vinda ao Brasil, vale a pena relembrar 5 momentos icônicos de suas apresentações passadas!

1. The Formation World Tour (2016)

A turnê mundial de Beyoncé em 2016 foi uma verdadeira surpresa para os fãs. Ela anunciou os shows logo após o lançamento de seu álbum visual “Lemonade”. O mundo foi surpreendido com a magnitude e a grandiosidade da produção. Cada detalhe foi planejado pela cantora e equipe, desde o palco imenso com telões de LED até os figurinos deslumbrantes.

Além do entretenimento, Beyoncé trouxe à tona um tributo às vítimas do furacão Katrina durante sua apresentação em Nova Orleans. Ela mostrou um forte simbolismo ao cantar a emocionante música “Freedom”.

2. The Mrs. Carter Show World Tour (2013)

Em 2013, Beyoncé embarcou em sua turnê mundial intitulada “The Mrs. Carter Show”. O anúncio fez parte do seu costume de surpreender os fãs, pois ela manteve segredo sobre seus planos até o último minuto.

O momento mais surpreendente da turnê aconteceu durante um show em Londres, quando a cantora convidou as ex-companheiras de Destiny’s Child, Kelly Rowland e Michelle Williams, para se juntarem a ela no palco para uma performance emocionante do hit “Survivor”. Isso levou os fãs à loucura e demonstrou a conexão e o apoio mútuo entre as integrantes do grupo.

3. Rock in Rio (2013)

A participação de Beyoncé no festival Rock in Rio em 2013 proporcionou uma experiência inesquecível para os fãs brasileiros. Durante seu show, ele levou a plateia ao auge quando dançou o som de “Ah Lelek Lek Lek”, um hit do funk brasileiro que tinha muita visibilidade na época.

A interação da artista com o público foi contagiante, demonstrando sua capacidade de se adaptar ao ambiente. Além disso, a incorporação do funk brasileiro na performance, mostrou a versatilidade musical da artista e sua busca em incluir diferentes culturas para demonstrar carinho aos fãs.

Documentário mostra vida pessoal e a qualidade artística da cantora (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

4. Coachella (2018)

A apresentação de Beyoncé no festival Coachella em 2018 foi histórica e inovadora. Marcando a primeira vez que uma mulher negra foi a atração principal do evento, a cantora criou um show épico que ficou conhecido como “Beychella”. Ela incorporou diversos elementos culturais afro-americanos e homenageou grandes ícones do movimento negro dos Estados Unidos, como Nina Simone.

Beyoncé também surpreendeu o mundo ao lançar o documentário e álbum ao vivo intitulado “Homecoming: Live” em 2018. O projeto, em parceria com a Netflix, retratou sua icônica apresentação no festival Coachella. A performance foi um verdadeiro espetáculo, com um grupo de dançarinos e uma banda ao vivo, além de uma participação especial de sua irmã, Solange Knowles.

5. The Beyoncé Experience (2007)

Nesta turnê, Beyoncé demonstrou ainda mais ser uma artista completa, com uma interpretação emocionante de “Listen”, música tema do filme “Dreamgirls”. A performance foi marcada por uma incrível expressividade vocal e uma entrega apaixonada, conquistando os corações de todos os presentes na plateia.

Bônus: Renaissance Tour (2023)

Blue Ivy, filha de Beyoncé, fez sua estreia nos palcos durante a turnê mundial “Renaissance Tour” em Paris. Durante a música “My Power”, a cantora deixou o público entusiasmado ao trazer a garota para dançar junto a ela. A apresentação conjunta mostrou que a jovem possui talento e habilidade, seguindo os passos de sua mãe!