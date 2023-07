5 vitaminas caseiras para aumentar a massa muscular

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para te auxiliar na academia

Vitamina de morango com banana e aveia Imagem: natashamam | Shutterstock

As vitaminas são uma excelente bebida para nutrir o corpo, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. Se preparadas com os ingredientes corretos, como frutas e cereais, ricos em carboidratos, fibras e potássio, elas ajudam a fornecer energia para o músculo e favorecem a recuperação muscular. E o melhor de tudo: são naturais e contribuem para uma dieta saudável.

“É importante consumir alimentos ricos em proteína de alto valor biológico 30 minutos após o exercício físico, pois ajuda a evitar lesões musculares, sendo essencial para a recuperação do músculo”, recomenda a nutricionista Emanuelle Esteves.

A seguir, confira 5 receitas de vitaminas simples e gostosas para aumentar o resultado do seu treino!

Vitamina de morango com banana e aveia

Ingredientes

10 morangos cortados em rodelas

1 banana descascada e cortada em rodelas

400 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até triturar bem os morangos. Adicione a farinha de aveia e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Vitamina de banana com leite de amêndoas

Ingredientes

300 ml de leite de amêndoas

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de chá de cacau em pó

1 colher de chá de pasta de amendoim integral

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite e as bananas e bata até triturar bem a fruta. Adicione o cacau em pó e a pasta de amendoim e bata novamente até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão

Ingredientes

600 ml de leite de amêndoas

Polpa de 1 mamã o

3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de leite em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o mamão e a banana e bata até triturar bem as frutas. Adicione o leite em pó e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Vitamina de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate picada

250 ml leite de soja

250 g de iogurte natural

2 colheres de sopa aveia em flocos

1 colher de chá canela

2 colheres de sopa de xilitol

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de soja, o iogurte e a aveia e bata bem. Adicione os flocos de aveia, o xilitol e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Vitamina de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce descascada e cozida

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de xilitol

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o leite e bata até triturar bem. Adicione as sementes de chia e o xilitol e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Transfira para um copo, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.