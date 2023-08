5 vitaminas caseiras pós-treino para melhorar o ganho de massa muscular

Aprenda a preparar receitas irresistíveis para saciar a fome depois dos exercícios

Vitamina de abacate com banana Imagem: Nick Alias | Shutterstock

Dos exercícios mais pesados aos leves, seja qual for a atividade que você pratique, a fome é uma companheira que costuma aparecer após o treino, principalmente para os amantes da musculação. Isso porque o corpo aumenta o gasto de energia durante a malhação e sente a necessidade de repor as calorias perdidas por meio da comida.

No entanto, um erro que muitos costumam cometer é exagerar no consumo dos alimentos ou, ainda, comer comidas erradas depois do treino. Para evitar esse problema, as vitaminas caseiras surgem como uma ótima opção, pois são preparadas com ingredientes saudáveis e ainda ajudam a turbinar os resultados dos exercícios.

Por isso, confira 5 receitas de vitaminas caseiras gostosas e práticas de fazer para tomar depois do treino!

Vitamina de abacate com banana

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

1 banana descascada e cortada em rodelas

500 ml de leite desnatado

i colher de sopa de hortelã

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite a hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com coco

Ingredientes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

200 ml de leite integral

1 colher de sopa de coco ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com castanha-do-pará

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite integral gelado

2 xícaras de chá de morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 2 colheres de sopa de castanhas-do-pará picadas

1 colher de café de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, os morangos, o mel e metade das castanhas-do-pará e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione o restante das castanhas e, com a ajuda de uma colher, misture bem. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e canela (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock)

Vitamina de mamão com aveia e canela

Ingredientes

200 ml de leite desnatado gelado

Polpa de 1 mamão

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o leite e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Junte os flocos de aveia e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

descascados e picados 1/2 xícara de chá de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o leite e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.