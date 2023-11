5 vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes

Aprenda a preparar opções fáceis e saudáveis para aliviar o calor

Vitamina de banana com blueberry Imagem: Chudo2307 | Shutterstock

As bebidas refrescantes são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes. No entanto, para isso, são geralmente buscados sucos, chás, refrigerantes e até águas saborizadas. Mas, se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade, as vitaminas caseiras são as mais indicadas, porque são nutritivas e saudáveis para adultos e crianças.

Por isso, confira 5 receitas de vitaminas caseiras que vão aumentar a sua disposição e aliviar o calor!

Vitamina de banana com blueberry

Ingredientes

120 g de blueberry

200 ml de iogurte natural

500 ml de leite

2 colheres de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de maracujá com coco

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 2 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de suco de maracujá

1 xícara de chá de água de coco

1 colher de sopa de açúcar de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos o açúcar e o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o açúcar de coco e as pedras de gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego

Ingredientes

1 xícara de chá de pêssego descascado, sem caroço e picado

descascado, sem caroço e picado 200 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de flocos de aveia

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e canela Imagem: Nick Alias | Shutterstock

Vitamina de mamão com aveia e canela

Ingredientes

Polpa de 2 mamões

400 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa dos mamões e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a aveia, a canela em pó e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: sirva com folhas de hortelã.

Vitamina de banana com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre congeladas

congeladas 3 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

1 pera sem sementes e picada

1 maçã sem sementes e picada

1 pedaço de gengibre ralado

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gengibre ralado, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.