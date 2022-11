5 vitaminas para emagrecer e limpar o organismo

Aprenda a preparar opções refrescantes e que auxiliam no processo de desintoxicação do organismo

Vitamina para diminuir o apetite Imagem: Shutterstock

As vitaminas são excelentes para ajudar a refrescar e saciar a fome. Deliciosas e cremosas, elas podem ser preparadas em poucos minutos com variadas frutas, que auxiliam no processo de emagrecimento e ajudam a eliminar toxinas do organismo. Por isso, separamos 5 receitas de vitaminas para você. Confira!

Ingredientes

1 banana cortada em rodelas

cortada em rodelas 4 amêndoas picadas

400 ml de leite de amêndoas

1/2 colher de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, as amêndoas, o leite, a canela em pó e as pedras de gelo e bata até formar uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina detox

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 l de leite de soja

1 colher de chá de cúrcuma em pó

4 fatias de gengibre

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi e o leite de soja e bata até formar uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma, o gengibre e o gelo e bata novamente até incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina para aumentar a saciedade

Ingredientes

1/2 melão cortado em pedaços

250 ml de leite de soja

Suco de 2 limões

3 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o melão e o leite de soja e bata formar uma mistura homogênea. Adicione o suco de limão e as pedras de gelo e bata novamente até incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina anti-inflamatória (Imagem: Shutterstock)

Vitamina anti-inflamatória

Ingredientes

1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 1 banana cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de leite desnatado

4 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até formar uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente por 2 minutos. Sirva em seguida.

Vitamina para fortalecer o sistema imunológico

Ingredientes

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de farinha de aveia

1/2 mamão papaia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite desnatado, a farinha de aveia, o mamão e as pedras de gelo e bata até formar uma mistura homogênea. Sirva em seguida.