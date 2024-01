Aprenda a preparar bebidas deliciosas e nutritivas para os dias quentes

Vitamina tropical de coco com abacaxi Imagem: MK studio | Shutterstock

Com a correria do dia a dia, a praticidade se torna um fator essencial, especialmente quando o assunto é manter uma alimentação saudável. Para quem busca opções rápidas, refrescantes e nutritivas, vitaminas proteicas são uma excelente escolha. Perfeitas para os dias de calor, oferecem uma maneira refrescante e deliciosa de consumir nutrientes essenciais, além de serem uma excelente escolha para quem procura manter a energia elevada e a hidratação em dia durante o verão.

Ainda, essas bebidas ajudam no ganho de massa muscular e na recuperação energética, aspectos especialmente úteis para quem retoma as atividades físicas após um período de descanso. Por isso, confira, a seguir, 5 vitaminas proteicas e refrescantes para treinar no verão!

Vitamina tropical de coco e abacaxi

Ingredientes

200 ml de leite de coco

100 g de abacaxi picado

1 banana

20 g de whey protein de baunilha

de baunilha Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.

Vitamina de melão e hortelã

Ingredientes

200 ml de água de coco

1 xícara de chá de melão picado

15 g de whey protein sabor neutro

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a água de coco no liquidificador. Após, acrescente todos os ingredientes restantes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi e espinafre

Ingredientes

250 ml de leite de amêndoas

2 kiwis descascados

1 punhado de folhas de espinafre

20 g de whey protein sabor limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo. Bata até que a mistura fique lisa. Em seguida, coloque as pedras de gelo e sirva imediatamente.

Vitamina energética de açaí com banana e whey Imagem: New Africa | Shutterstock

Vitamina energética de açaí com banana e whey

Ingredientes

200 ml de suco de uva integral

100 g de polpa de açaí

1 banana madura

20 g de whey protein sabor chocolate

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva a vitamina em seguida.

Vitamina de morango e aveia

Ingredientes

300 ml de leite de aveia

1 xícara de chá de morangos frescos

2 colheres de sopa de aveia em flocos

15 g de whey protein sabor morango

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto as pedras de gelo, até alcançar uma textura cremosa. Em seguida, adicione as pedras de gelo e bata novamente. Sirva a vitamina gelada.