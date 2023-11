6 aldeias e vilarejos históricos para descobrir em Portugal

Veja os melhores atrativos e paisagens de cada um dos destinos portugueses

Portugal é um destino com incríveis aldeias e vilarejos históricos Imagem: DaLiu | Shutterstock

Amuralhadas, com ruelas íngremes e estreitas, além de castelos e casarios que contam centenas de anos de história, as aldeias portuguesas são um passeio imperdível não só para conhecer in loco parte da cultura do velho continente, como também algumas de suas melhores paisagens.

Além das mais famosas, que integram os principais roteiros turísticos de Portugal, existem algumas pequenas, principalmente reunidas no centro do país, que combinam construções – e ruínas seculares – com a natureza típica da região, incluindo montanhas e rochedos.

A seguir, listamos seis dessas joias portuguesas para você descobrir!

Óbidos é uma pequena vila composta por um grande emaranhado de casinhas caiadas de branco Imagem: DaLiu | Shutterstock

1. Óbidos

Com pouco mais de 3 mil habitantes, Óbidos fica no topo de uma colina na região do Centro de Portugal, e é nada mais do que uma pequena vila composta por um grande emaranhado de casinhas caiadas de branco e abraçadas por uma enorme muralha secular. Seus pátios floridos, janelas em estilo manuelino e igrejas dispersas no labirinto das ruas encantam quem visita o lugar.

Estando por lá, não deixe de apreciar a pintura de Josefa de Óbidos no Museu Municipal, comprar artesanato na Rua Direita e fazer um brinde à vida com a tradicional ginginha, um tipo de aguardente local. Além disso, a Igreja Matriz de Santa Maria, a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São Pedro, o Pelourinho e, fora de muralhas, o Aqueduto e o Santuário do Senhor Jesus da Pedra são alguns dos monumentos que justificam uma visita atenta.

Almeida foi uma das principais fortificações de Portugal Imagem: TLF Images | Shutterstock

2. Almeida

Reconhecida principalmente por sua importância militar, Almeida foi uma das principais fortificações de Portugal. Não à toa, se destaca pelas muralhas que formam uma estrela de doze pontas e o centro em formato hexagonal que foram construídos com o objetivo de proteger a fronteira do reino – afinal, está a poucos quilômetros da Espanha.

Hoje, além das ruínas do castelo gótico e de outros monumentos medievais, encontram-se por lá edificações históricas como a Igreja Matriz, datada do século 16, e as Portas Duplas de São Francisco. Assim como as construções militares, que comprovam a vocação de defesa do lugar.

No interior das muralhas, vale a pena visitar o conjunto harmonioso do casario e numerosos edifícios religiosos e civis espalhados por ruas estreitas que conservam a atmosfera de outros tempos.

Monsanto é rica em atrativos históricos para desbravar Imagem: Rolf E. Staerk | Shutterstock

3. Monsanto

Já considerada “a aldeia mais portuguesa de Portugal”, Monsanto voltou a ganhar espaço, recentemente, por ser escolhida como cenário para a nova série da saga Game of Thrones, House of the Dragon. Mas nem só de vídeo vive sua magia.

Das casas de granito incrustadas nas rochas – que formam a arquitetura local – até as ruínas da capela de São Miguel e o Castelo Medieval, sobram motivos históricos para desbravar esse lugar. Entre os atrativos locais, destacam-se ainda a Laje dos 13 Tijolos, a Capela de São Pedro de Vir a Corça e a Torre de Lucano – onde está a réplica do Galo de Prata em reconhecimento ao seu título já citado, que foi concedido em 1938.

Após um tour pelo vilarejo, desfrute de uma refeição caseira nos restaurantes de Monsanto e não deixe de provar os embutidos tradicionais.

Muitos descrevem Piódão como uma aldeia-presépio, o que lhe rende ainda mais charme Imagem: LifeCollectionPhotography | Shutterstock

4. Piódão

Sem castelos e muralhas, esta aldeia chama a atenção principalmente por suas casinhas de pedra – quase sempre enfeitadas com portas e janelas azuis – que se estendem pelas encostas da Serra do Açor. Além de seus entornos, repletos de pastagens e fontes.

Por conta de sua disposição arquitetônica, muitos descrevem Piódão como uma aldeia-presépio, o que lhe rende ainda mais charme. Destaca-se também no cenário a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída no século 19, que tem a fachada caiada de branco e singulares contrafortes cilíndricos.

Estando por lá, vale a pena fazer uma parada no Fontinha, restaurante que funciona desde 1989 e serve a típica comida regional, com pratos como Chanfana Assada no forno a lenha, bucho de porco recheado e trutas grelhadas.

Marialva ganha destaque principalmente por suas ruínas de muralhas e torres medievais Imagem: trabantos | Shutterstock

5. Marialva

A aldeia histórica de Marialva ganha destaque principalmente por suas ruínas de muralhas e torres medievais que estão no alto da colina. Suas ruas são ladeadas por construções que contam a história portuguesa e seguem resistindo ao tempo, tais como as capelas de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bárbara, a Casa do Leão e o Pelourinho.

As igrejas também são pontos interessantes por lá, como a de São Pedro, datada entre os séculos 16 e 17, e a de Santiago, com inscrições românicas. Vale visitar ainda a antiga Câmara Municipal, um edifício representativo da tipologia arquitetônica utilizada na construção dos paços municipais, que se situa no Largo da Praça.

Sortelha tem um dos patrimônios históricos mais bem-preservados entre as aldeias da região Imagem: Luis Pedro Fonseca | Shutterstock

6. Sortelha

Sortelha tem um dos patrimônios históricos mais bem-preservados entre as aldeias da região. Tanto sua muralha em formato de anel, quanto o castelo do século 13, são exemplos disso. Também chamam a atenção as casas construídas em granito, tais como a Árabe, a dos Falcões e a da Câmara.

Por ali, vale visitar ainda as capelas de São Sebastião e Santiago, a Igreja da Misericórdia e o edifício onde funcionavam os Paços do Concelho, da época do rei D. Manuel I. Divirta-se ainda na feira medieval anual, que ocorre no mês de setembro. A moeda da feira, o sortilho, pode ser trocada por euros e usada como moeda de troca neste evento, para dar mais notoriedade e tornar a experiência do passeio quase real.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem