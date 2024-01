6 alimentos e bebidas para combater a enxaqueca 

Veja como eles ajudam a amenizar e prevenir as dores de cabeça

Alguns alimentos podem ajudar a reduzir as crises de enxaqueca Imagem: Halfpoint | Shutterstock

A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça crônica e debilitante caracterizada por uma dor intensa e pulsátil que geralmente afeta um lado da cabeça. Ela pode durar horas ou até dias e é frequentemente acompanhada por sintomas como sensibilidade à luz, sons e cheiros, náuseas, vômitos e, em alguns casos, aura, uma série de sintomas visuais, sensoriais ou motores que antecedem a dor de cabeça.

Causas da enxaqueca

As causas da enxaqueca ainda não são totalmente conhecidas. Mas sabe-se que, tanto para a enxaqueca com aura quanto para as enxaquecas em geral, a genética pode predispor a dor, assim como o consumo de bebidas alcoólicas, desidratação, noites mal dormidas e alimentação inadequada com excesso de frituras, gorduras, refrigerantes e café.

Alimentos e bebidas para combater a enxaqueca

De acordo com a nutricionista Andréia Manetti Previero, existem alimentos que ajudam a melhorar e combater os quadros de enxaqueca, pois evitam que substâncias pró-inflamatórias causem a dilatação dos vasos sanguíneos. Confira, a seguir, quais são!

1. Gengibre

O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Além disso, pode ajudar a reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos no cérebro, um fator desencadeante comum das enxaquecas. Também auxilia na redução da náusea, um sintoma comum associado ao problema.

2. Peixes ricos em ômega 3

Salmão, sardinha e atum são fontes de ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias. O consumo de peixe também ajuda na regulação dos neurotransmissores, contribuindo, então, para a prevenção das dores de cabeça.

Manter-se sempre hidratado é importante para evitar o desencadeamento de enxaquecas Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Água

A desidratação pode ser um fator desencadeante de enxaquecas em algumas pessoas. De acordo com a nutricionista Andréia Manetti Previero, a ingestão adequada de água (de 6 a 8 copos de 200 ml por dia) pode auxiliar no combate às dores, pois ajuda a controlar a pressão sanguínea. Assim, o sangue circula com facilidade pelo organismo, prevenindo casos de vasoconstrições e vasodilatações que podem ocasionar a dor de cabeça.

4. Abacate

Rico em magnésio, potássio e ômega 3, o abacate pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a regular os níveis de neurotransmissores no cérebro, contribuindo para a prevenção das enxaquecas.

5. Chá de camomila

A camomila possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar aliviar a tensão e reduzir a dor associada à enxaqueca a partir do relaxamento dos músculos. Além disso, seu efeito calmante pode ajudar a diminuir o estresse, um fator desencadeante comum das enxaquecas.

6. Alimentos ricos em magnésio

O magnésio desempenha um papel crucial na regulação dos neurotransmissores e na função muscular. Baixos níveis desse mineral podem desencadear enxaquecas em algumas pessoas. Alimentos ricos em magnésio, como espinafre, sementes de abóbora, amêndoas e aveia, podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e diminuir a excitabilidade neuronal, reduzindo assim a frequência e a gravidade das enxaquecas.

Tratamento para enxaqueca

Para o tratamento, como em qualquer doença, é importante consultar um médico. No caso da enxaqueca, um neurologista é o profissional mais indicado para investigar a dor e indicar o tratamento mais aconselhado para cada caso.

“Vale lembrar que o uso abusivo dos analgésicos perpetua um ciclo vicioso de sensibilização periférica e central, levando ao efeito rebote (volta da dor) e auxiliando a perpetuar a enxaqueca”, alerta o neurologista Dr. André Felício.