6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Veja como a alimentação pode contribuir para melhorar o desejo sexual

A alimentação pode influenciar a libido Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A libido é o desejo sexual natural do ser humano, influenciado por fatores hormonais, psicológicos e emocionais. Ela tem grande importância para a saúde física e mental, pois está ligada ao prazer, à intimidade e até ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Quando está equilibrada, contribui para o bem-estar geral e para a qualidade de vida.

Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, expert em equilíbrio hormonal e na saúde da mulher, entre as múltiplas causas na diminuição do apetite sexual, estão:

Fatores hormonais: baixa de testosterona em homens e alterações de estrogênio/progesterona em mulheres;

baixa de testosterona em homens e alterações de estrogênio/progesterona em mulheres; Estresse psicológico: depressão, ansiedade, fadiga mental;

depressão, ansiedade, fadiga mental; Doenças crônicas: diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica;

diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica; Uso de medicamentos: antidepressivos, anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais;

antidepressivos, anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais; Estilo de vida: consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo.

Alimentos para aumentar a libido

A alimentação pode ser uma grande aliada para ajudar a aumentar a libido. “Alguns alimentos têm associação com melhora da função sexual e aumento da libido, principalmente pelo impacto em circulação sanguínea, hormônios e estresse oxidativo”, Patrícia Davidson.

Abaixo, ela lista algumas opções:

Chocolate amargo: rico em flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo; Frutas vermelhas e uvas: antioxidantes, melhoram a função endotelial; Nozes e castanhas: aumentam óxido nítrico, melhorando a ereção; Romã: antioxidante potente, melhora a função erétil; Alimentos termogênicos: pimenta, canela, gengibre; Alimentos ricos em zinco (ostras, carne magra, sementes): essenciais para produção de testosterona.

O consumo excessivo de certos alimentos pode prejudicar a libido Imagem: photohasan | Shutterstock

Alimentos que prejudicam a libido

Por outro lado, de acordo com Patrícia Davidson, alguns alimentos e padrões alimentares podem prejudicar a libido por favorecer inflamação, alterar hormônios ou reduzir circulação sanguínea. São eles:

Alimentos ultraprocessados: ricos em gorduras trans e açúcares, aumentam o risco de disfunção erétil;

Excesso de álcool: reduz a testosterona e pode comprometer a ereção;

reduz a testosterona e pode comprometer a ereção; Gorduras saturadas e frituras: pioram o fluxo sanguíneo e a saúde vascular;

pioram o fluxo sanguíneo e a saúde vascular; Refrigerantes e bebidas adoçadas: causa resistência à insulina e inflamação.

Receita de shot para melhorar a libido

A nutricionista ensina uma receita de shot para a libido, natural e fácil de fazer. Veja:

Ingredientes

50 ml de suco de romã

30 ml de suco de beterraba

5 g de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de cacau 100% em pó

1 colher de chá de mel

1 pitada de pimenta caiena

Modo de preparo

Misture todos os sucos de romã e de beterraba em um copo pequeno. Adicione o gengibre ralado, o cacau, o mel e a pimenta caiena. Bata rapidamente no mixer e tome em jejum ou 30 minutos antes da refeição principal.

Por Thiago Martins de Freitas