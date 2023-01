6 alimentos ricos em fibras que melhoram o funcionamento do corpo e ajudam a emagrecer

As fibras ajudam a prevenir problemas de saúde e auxiliam no emagrecimento

Comer alimentos ricos em fibras é importante para o bom funcionamento do corpo Imagem: Shutterstock

As fibras são partes dos alimentos vegetais que pertencem ao grupo dos carboidratos, e não são digeríveis pelo organismo. No entanto, elas são muito importantes para o bom funcionamento do corpo. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

Benefícios para o sistema imunológico

Segundo Fernanda Sobral, as fibras também contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, “pois estimulam o crescimento das células benéficas da flora intestinal, impedindo o crescimento de micro-organismos danosos”.

Em quais alimentos estão as fibras?

As fibras podem ser encontradas em diversos alimentos de origem vegetal. De acordo com a nutricionista, é preferível o consumo dos alimentos crus, bem higienizados e com as cascas (quando possível), pois contêm maior quantidade de fibras.

Veja alguns exemplos de alimentos indicados pela nutricionista:

Alimentos industrializados com cereais integrais : pães, barras de cereal, biscoitos integrais, cereais matinais integrais;

: pães, barras de cereal, biscoitos integrais, cereais matinais integrais; Frutas : mamão, pera, ameixa, laranja, abacaxi, pêssego;

: mamão, pera, ameixa, laranja, abacaxi, pêssego; Verduras : couve, escarola, rúcula, repolho, espinafre;

: couve, escarola, rúcula, repolho, espinafre; Legumes : abóbora, cenoura, beterraba, quiabo, abobrinha;

: abóbora, cenoura, beterraba, quiabo, abobrinha; Cereais : aveia, linhaça, chia, gérmen de trigo, granola;

: aveia, linhaça, chia, gérmen de trigo, granola; Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico, soja.

Alimentos ricos em fibras proporcionam maior saciedade ao corpo (Imagem: Shutterstock)

Fibras que ajudam a emagrecer

Esses alimentos também são muito indicados para quem busca perder peso “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

Ação contra a gordura

Conforme explica Fernanda Sobral, as fibras formam uma goma quando entram em contato com a água. Essa goma é responsável por retardar a digestão. “A diminuição do ritmo da digestão aumenta o tempo de saciedade pela presença do alimento no estômago por mais tempo e pela liberação mais lenta da glicose no sangue”, esclarece.

A nutricionista diz que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

Quem pode consumir?

Os alimentos integrais podem e devem ser consumidos por pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. “É importante oferecer a elas estes tipos de alimentos desde cedo, para que seja criado mais facilmente um hábito alimentar saudável e para evitar doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, constipação intestinal e doenças cardiovasculares”, incentiva Fernanda Sobral.

Em relação ao consumo, o que muda é que em cada idade a quantidade de fibras ingerida durante o dia é diferente. Uma criança deve consumir menos que um adulto. Em todo caso, consultar um nutricionista para indicar as quantidades corretas é o mais indicado.