Modalidade esportiva favorece a força muscular, a coordenação motora e o bem-estar mental

A prática regular de boxe favorece a saúde física e mental Imagem: Just Stock | Shutterstock

O boxe é uma modalidade de esporte de combate que envolve o uso de punhos para atacar e se defender. Apesar de sua origem como uma disciplina de competição, ele evoluiu para se tornar uma forma popular de exercício físico, acessível a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Diferentemente da percepção comum, a prática do boxe vai muito além do ringue, sendo incorporada em programas de condicionamento físico em academias e centros de treinamento. Com técnicas que incluem socos, esquivas e movimentos coordenados, ele proporciona um treino completo, envolvendo o corpo inteiro.

Por isso, a seguir, confira 6 benefícios da prática de boxe para a saúde!

1. Melhora da capacidade cardiovascular

O boxe é uma atividade aeróbica intensa que aumenta a frequência cardíaca, melhorando a saúde cardiovascular. Essa modalidade de exercício contribui para o fortalecimento do coração, aumentando a eficiência do sistema circulatório.

2. Queima de calorias e perda de peso

A intensidade das sessões de treino de boxe resulta em uma significativa queima de calorias. Esse fator, aliado à combinação de treino de resistência e cardio, o torna uma excelente opção para aqueles que buscam perder peso e melhorar a composição corporal.

“Por ser um esporte completo e trabalhar aptidões físicas, o boxe ainda contribui para um alto gasto calórico, ajudando na manutenção e perda do peso”, reforça Gustavo Barquilha, preparador físico.

3. Desenvolvimento da resistência muscular

O treinamento de boxe envolve uma ampla gama de movimentos que fortalecem os músculos, desde os membros superiores, como braços e ombros, até os músculos do core e pernas. A prática constante contribui para o desenvolvimento da resistência muscular.

“O foco da modalidade não é a hipertrofia, então os músculos ficam definidos sem aumento de massa”, revela o preparador físico.

O boxe ajuda a trabalhar a coordenação motora Imagem: El Nariz | Shutterstock

4. Aprimoramento da coordenação motora e reflexos

A velocidade exigida nos movimentos do boxe aprimora a coordenação motora e os reflexos. Os praticantes aprendem a sincronizar movimentos complexos, melhorando a agilidade e a capacidade de resposta.

5. Alívio do estresse e tensão

O boxe oferece uma liberação eficaz para o estresse acumulado. Golpear os sacos de pancadas ou participar de sessões de sparring proporciona uma saída física para a tensão emocional, promovendo o relaxamento e o equilíbrio mental.

“A prática de artes marciais, em geral, ajuda a recuperar o equilíbrio, a disciplina e colocar a mente no lugar”, avalia o profissional.

6. Aumento da autoconfiança e autoestima

A prática regular do boxe exige disciplina e persistência, resultando em conquistas pessoais que contribuem para o desenvolvimento da autoconfiança e autoestima. O domínio de novas habilidades e a superação de desafios físicos fortalecem a mentalidade positiva.