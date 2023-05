6 cuidados fundamentais ao pular corda

Personal trainer ensina a realizar a atividade física corretamente para obter bons resultados

Além de melhorar o condicionamento físico, pular corda pode ajudar a emagrecer Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Pular corda é uma atividade física aeróbica que colabora para o condicionamento físico e ajuda a emagrecer. Contudo, como é um exercício de alto impacto, deve ser realizado corretamente para evitar problemas de saúde e garantir bons resultados. Por isso, a personal trainer Ângela Steck dá algumas dicas sobre os cuidados. Confira!

1. Material da corda

As cordas de sisal, muito usadas antigamente, hoje não são mais indicadas. Elas são muito leves, o que contribui para a prática errada do exercício. Prefira as cordas de PVC ou gel.

2. Tamanho ideal da corda

Para realizar o exercício adequadamente, é necessário que a corda tenha o tamanho correto. Para verificar isso, pise com os dois pés estendidos sobre ela, estique-a ao lado do corpo e perceba se chega até a altura do peito.

3. Locais indicados para pular corda

Pisos de cimento, mármore ou asfalto, por exemplo, pedem tênis com amortecedores. Pisos emborrachados ou gramados reduzem o impacto e são mais recomendados.

4. Contraindicações para a prática

Pular corda não é um exercício recomendado para quem possui algum problema nos joelhos ou tornozelos. Pessoas hipertensas ou com problemas cardiovasculares e indivíduos acima do peso, que estão há muito tempo sem se exercitar, devem procurar um médico antes de iniciar a atividade.

O alongamento muscular é ideal para evitar lesões (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

5. Importância do aquecimento e do alongamento

Devemos lembrar que é importante um aquecimento prévio, seguido de alongamento muscular, a fim de evitar o risco de lesões. Além disso, também é fundamental manter a hidratação durante o exercício.

6. Comece devagar

Quem não tem muito fôlego deve começar a pular corda com poucas repetições e um maior descanso entre elas. Para os que possuem pouca coordenação motora, o ideal é começar sem a corda, com pequenos saltinhos no chão.

Depois, com a corda em uma das mãos, gire-a ao lado do corpo (ela deve bater de leve no chão e ao lado do pé). Após isso, com a corda em ambas as mãos e atrás do corpo, levante as pontas dos pés, dê um giro com ela sobre o corpo e prenda embaixo dos pés. Faça isso até estar familiarizado.