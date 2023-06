6 curiosidades interessantes sobre a visão dos gatos 

Esses felinos veem o mundo de modo diferente quando comparado com os humanos

Os gatos não enxergam o mundo igual aos humanos Imagem: bymandesigns | Shutterstock

A visão dos gatos é diferente e fascinante de várias maneiras. Esses animais possuem uma série de adaptações visuais que os tornam únicos e altamente eficientes para explorar, caçar e se movimentar com habilidade e confiança. A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre a visão desses felinos!

1. Visão noturna superior

Os gatos possuem uma visão noturna excepcional que lhes permite enxergar no escuro de forma impressionante. Eles têm uma quantidade maior de bastonetes, que são células sensíveis à luz, em comparação aos humanos. Essas células os ajudam a captar até mesmo pequenas quantidades de luz disponível no ambiente.

Além disso, os gatos possuem uma estrutura chamada “tapetum lucidum”, que fica localizada na parte de trás dos olhos e reflete a luz de volta para a retina, aumentando ainda mais a capacidade deles de enxergar no escuro. Essa combinação de bastonetes extras e do tapetum lucidum permite que eles sejam eficientes na caça noturna e na navegação em ambientes com pouca iluminação.

2. Pupila vertical

As pupilas dos gatos são verticalmente alongadas e podem se contrair e dilatar rapidamente. Essa adaptação permite que eles ajustem a quantidade de luz que entra nos olhos, o que é especialmente útil em ambientes com mudanças repentinas de iluminação.

3. Visão periférica ampla

Eles têm uma visão periférica muito mais ampla do que os humanos. Eles podem enxergar em um ângulo de até 200 graus, o que lhes dá uma vantagem ao detectar movimentos e ameaças potenciais ao seu redor.

Os gatos não conseguem distinguir cores muito bem (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

4. Visão de profundidade limitada

Ao contrário dos humanos, os gatos têm uma visão de profundidade limitada. Eles confiam mais em outros sentidos, como o tato e a audição, para determinar a distância e a localização exatas dos objetos.

5. Dificuldade em distinguir cores

Enquanto os humanos são tricromáticos, o que significa que eles têm três tipos de cones sensíveis a diferentes comprimentos de onda de luz (vermelho, verde e azul), os gatos são dicromáticos. Isso significa que eles têm apenas dois tipos de cones, sensíveis principalmente ao azul e ao verde. A sensibilidade dos cones dos felinos não permite uma percepção clara das cores no espectro vermelho.

Essa diferença na percepção das cores pode ser atribuída à adaptação dos gatos à vida como caçadores noturnos. A sensibilidade aos tons de azul e verde os ajuda a distinguir objetos em diferentes condições de iluminação, especialmente à noite, quando há uma maior predominância dessas cores.

Embora não consigam ver as cores no mesmo espectro que os humanos, isso não significa que eles vejam tudo em preto e branco. Esses bichinhos ainda podem perceber variações de tonalidades e contrastes entre objetos.

6. Foco em movimento

Os olhos dos gatos são altamente sensíveis ao movimento. Eles são especialistas em detectar até mesmo o menor movimento de presas em potencial, graças à sua visão aguçada e à habilidade de rastrear objetos em movimento com precisão.