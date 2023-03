6 curiosidades sobre o cacau e o chocolate

Conheça a origem do fruto utilizado na fabricação de chocolate

Brasil é um dos maiores exportadores de cacau no mundo Imagem: Africa Studio | Shutterstock

O cacau é um fruto típico brasileiro que deu origem ao chocolate. Produzido principalmente nas regiões do Pará, Bahia e Rondônia, ele é um dos principais alimentos exportados pelo Brasil que, segundo dados da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), é o 7° colocado entre os maiores exportadores do produto.

O fruto também é conhecido por ser uma das principais fontes de renda dos cacaueiros e povos indígenas, responsáveis por colher e manusear o produto para que ele chegue até as fábricas e prateleiras dos mercados. A seguir, confira 6 curiosidades sobre este alimento!

1. Cacau é uma fruta

O cacau é uma fruta, e as sementes dela são usadas para fazer chocolate. Para converter as sementes neste famoso doce, são utilizadas duas etapas: a primeira envolve o plantio, a colheita, fermentação, secagem e armazenamento; a segunda, começa dar cara ao chocolate, pois é nesse processo é realizado a torragem, a moagem, a definição do tipo de chocolate e outros. Cada semente do cacau é revestida por uma polpa branca e adocicada que, além do chocolate, também pode ser comida fresca ou usada para fazer sucos, geleias e licores.

2. Nome científico

O fruto foi nomeado pelo botânico sueco Carl Von Linnaeus, em 1753, como Theobroma cacao, que quer dizer “manjar dos deuses”. O cientista também foi responsável por criar o sistema latino de categorização vegetal e animal.

3. Árvore vive mais de 100 anos

Segundo dados da Embrapa, o cacaueiro é a árvore perenifólia que dá origem ao cacau e pertence à família Malvaceae. Originário da chuvosa bacia do Rio Amazonas, a árvore, sem a ação do homem, pode atingir cerca de 20 metros de altura e viver mais de 100 anos.

Cacau ajuda a manter o organismo saudável (Imagem: Iprachenko | Shutterstock)

4. Oferece inúmeros benefícios para saúde

O cacau é uma rica fonte de vitaminas do complexo A, B1 e E e fornece ao organismo substâncias essenciais para o seu funcionamento, principalmente para a pele. “O cacau é fonte de energia e possui muitos benefícios para a saúde. Seu consumo em alimentos, como o chocolate meio amargo ou amargo, protege o coração, auxilia na circulação sanguínea, melhora o HDL (bom colesterol), tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, além de relaxar e proporcionar sensação de bem-estar”, diz a médica dermatologia Flávia Villela.

5. Cacau representa um setor em crescimento

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o Brasil é o quinto maior produtor de cacau e, no primeiro semestre de 2022, teve um crescimento de 11% na produção do produto, o que representa aumento na geração de renda e empregos para o país.

6. Chocolate ao leite foi inventado na Suíça

Como muitos sabem, o cacau é a principal matéria-prima do chocolate, um dos símbolos da Páscoa. No entanto, por muitos anos esse saboroso doce foi preparado apenas com as sementes do cacau e açúcar, até que o chocolateiro suíço Daniel Peter, influenciado por Henri Nestlé, inventor do leite condensado, resolveu juntar leite em pó à receita de chocolate, dando origem ao famoso chocolate ao leite.