6 destinos internacionais imperdíveis para conhecer

De praia à montanha, o que não faltam são opções para todos os gostos

Vilarejo de Riquewihr na Alsácia Imagem: Shutterstock

Viajar e conhecer destinos cheios de cultura e história é uma experiência única. Inclusive, essa é uma forma de criar memórias e adquirir novas vivências. Por isso, listamos 6 destinos com opções para todos que quiserem planejar uma viagem inesquecível. Confira!

1. Alsácia – França

A Alsácia é a menor região da França e faz fronteira com a Alemanha e a Suíça. Possui arquitetura típica e paisagens de tirar o fôlego dos visitantes, além de abrigar uma das rotas de vinhos mais charmosas da Europa. De Estrasburgo ao centro de Pompidou de Metz, são muitas opções do que ver, fazer e provar pelos vilarejos desta região.

A recomendação é que os viajantes reservem pelo menos quatro dias para aproveitar a rota dos vinhos, com visitas pelos vilarejos de Riquewihr, Zellenberg, Mittelbergheim e Hunawihr. Os vinhos brancos da Alsácia estão entre os melhores do mundo.

Toledo, na Espanha (Imagem: Shutterstock)

2. Toledo – Espanha

Localizada a menos de 80 quilômetros de Madri, Toledo é uma cidade surpreendente e com atrações imperdíveis para conhecer. São mais de dois mil anos de história contadas pelas ruelas medievais da cidade. Como Toledo foi construída no alto de uma montanha, há muitas subidas onde os carros não conseguem entrar.

Por isso, a dica é caminhar pelo centro histórico e ver de perto os principais pontos turísticos. Entre eles estão a Catedral Primada de Toledo, a Mezquita del Cristo de la Luz e a Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí. Essas atrações são representações culturais dos povos mulçumano, cristão e judeu, que viveram de forma pacífica na cidade durante séculos.

Atlanta, nos Estados Unidos (Imagem: Shutterstock)

3. Atlanta – Estados Unidos

Capital da Geórgia, Atlanta é conhecida como o centro cultural do sul dos Estados Unidos e oferece uma verdadeira aventura urbana. Cheia de bairros agitados, restaurantes renomados e com uma vida noturna vibrante, essa cidade é um ótimo destino para todos os tipos de viajantes. Para os amantes da história, Atlanta também abriga alguns locais importantes, como o Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. e o Centro Nacional para os Direitos Civis e Humanos.

A recomendação é uma visita à avenida Ponce de Leon, uma via de 25 quilômetros que liga as diversas comunidades de Atlanta e permite que os visitantes conheçam toda a cidade. A ‘Ponce’, como é conhecida localmente, tem de tudo: estúdios de tatuagem, casas noturnas alternativas, lojas de antiguidades e igrejas.

Santo Domingo, na República Dominicana (Imagem: Shutterstock)

4. Santo Domingo – República Dominicana

Unindo tradição e modernidade, Santo Domingo é um exemplo da vibrante cultura dominicana. Com galerias de arte, uma vida noturna agitada e uma deliciosa cena gastronômica, a cidade também abriga maravilhas arquitetônicas do século XVI e é considerada Patrimônio Mundial da Unesco.

Uma boa pedida é conhecer a Zona Colonial, no centro da cidade, de bicicleta ou em um passeio guiado. Depois, no Jardim Botânico Nacional, apreciar a natureza tropical e terminar o dia tomando um drinque ao pôr do sol no píer Malecón, com vista para o mar.

Malaca, na Malásia (Imagem: Shutterstock)

5. Malaca – Malásia

Conhecida como o estado histórico da Malásia, Malaca está repleta de edifícios e pontos turísticos memoráveis. Os viajantes podem apreciar a arte de rua da cidade em um passeio pela Jonker Walk, que abriga lojinhas, pequenos museus, além de restaurantes com a famosa gastronomia local Nyonya, com seus pratos picantes que vão conquistar quem gosta de uma boa gastronomia.

É possível fazer um passeio com a família e apreciar mais de 700 espécies de aves da Malásia no Melaka Bird Park, um jardim botânico, e depois aproveitar a vista da mesquita Masjid Selat. Quando a maré está alta, a mesquita parece flutuar no estreito de Malaca, oferecendo uma ótima visão tanto no nascer quanto no pôr do sol.

Ilha da Madeira, em Portugal (Imagem: Shutterstock)

6. Ilha da Madeira – Portugal

A Ilha da Madeira é um destino espetacular! Famosa por suas paisagens naturais, fica distante cerca de 1h30 de voo a partir de Lisboa. Para quem gosta de ter contato com a natureza, opções não faltam neste destino. São florestas, falésias, praias, cidades, montanhas, jardins e reservas naturais, que demonstram toda a diversidade de ambientes.

Na Ilha da Madeira, há dois passeios imperdíveis: as piscinas naturais de Porto Moniz, que estão entre as piscinas mais famosas de Portugal, com água salgada que circula livremente por elas; e Porto Santo, ideal para curtir as areias de propriedades terapêuticas comprovadas e a água do mar, com elementos benéficos para a saúde.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 95, Ano 8, Janeiro 2022).

Por revista Qual Viagem