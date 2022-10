6 destinos para aproveitar o turismo de terror no Halloween

Conheça lugares marcados por eventos macabros reais que podem ser visitados

A sensação de medo, tensão e horror é algo que agrada muita gente, não é à toa que o Halloween e os filmes de terror fazem grande sucesso. Atualmente, inclusive, é possível explorar essas sensações em viagens. No turismo de terror, as pessoas podem visitar destinos marcados por eventos macabros reais! É uma experiência bastante inovadora e que pode aflorar vários sentimentos.

1. Tour da máfia por Palermo

Palermo é um dos grandes berços da máfia italiana. Famosa no cinema e literatura, tornou-se uma atração turística para os amantes do melhor noir. Seitas medievais que deram origem a tudo, mártires assassinados pela máfia, políticos corruptos e cenários pelos quais passearam os rostos mais conhecidos da Cosa Nostra. Neste passeio pelo lado mais sombrio da capital da Sicília, não faltam detalhes sobre os episódios mais implacáveis da sua história.

2. Catacumbas de Paris

Para quem acredita que a capital da França é apenas cidade luz, terá a oportunidade de conhecer um lado obscuro de sua história. Perto do cemitério de Montparnasse, as Catacumbas de Paris são um sinistro cemitério subterrâneo composto por inúmeras galerias de ossuários. Estes túneis contêm os restos mortais de mais de seis milhões de parisienses empilhados nas paredes. Ao longo das galerias, podemos ver conjuntos escultóricos arrepiantes feitos com os ossos, que dão o toque final de sordidez à cena macabra.

3. Tour de Pablo Escobar

Qual é a realidade por detrás do mito de Pablo Escobar? A intenção deste tour é explicar aos viajantes quem foi Pablo Emilio Escobar Gaviria e como ele teve impacto na vida de milhões de pessoas. O lançamento de várias séries e filmes sobre ele nos últimos anos tem despertado um interesse crescente na figura do traficante de drogas mais famoso de todos os tempos. Com este tour, os viajantes poderão fazer uma rota pelo coração da sua organização e entender as suas dimensões além da ficção televisiva.

4. Visita ao Museu da Máfia em Las Vegas

Se o viajante quiser desfrutar de uma das exposições mais curiosas de Las Vegas e entrar no submundo do crime organizado, o Museu Nacional da Delinquência Organizada e Aplicação da Lei, mais conhecido como o Museu da Máfia, é a opção ideal. Nele, será possível ver os episódios mais destacados da máfia, como a Matança de São Valentim de 1929 (quando Al Capone ordenou matar os membros do clã Moran) e contemplar o muro real onde foram aniquilados. Além disso, conta com uma grande coleção de armas, gravações obtidas pelo FBI efetuadas por meio da interceptação de telefones e outros objetos pertencentes aos capos de diferentes organizações.

6. Tour dos yakuza por Osaka

Este tour noturno entra na cultura local da cidade japonesa Osaka para mostrar ao viajante a sua cara mais oculta. Durante três horas, casas de jogos, armazéns e estabelecimentos clandestinos são os protagonistas. Verá a cidade transformar-se completamente à medida que ouve as histórias da yakuza, a temível máfia, e entender a sua importância no desenvolvimento da história japonesa. Crimes, rituais, roubos e antigos códigos de honra. A trajetória desta organização continua a despertar uma enorme curiosidade em todo o mundo. Agora, é possível descobri-la em primeira mão.