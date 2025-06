6 dicas de como agir ao resgatar um animal abandonado

Algumas atitudes podem ajudar a garantir a segurança e o bem-estar de todos nesse processo

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, algumas atitudes durante o resgate dos animais são essenciais Imagem: Mariia Korneeva | Shutterstock

Seja por descuido, maus-tratos ou abandono intencional, o número de pets nas ruas chama atenção. Dados do Instituto Pet Brasil apontam que cerca de 4,8 milhões de cães e gatos se encontram atualmente em condições de vulnerabilidade.

Esses animais ficam expostos a riscos como fome, doenças e atropelamentos. Diante dessa realidade, muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem exatamente como agir. Para isso, a médica-veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Tatiane Aranha, traz orientações fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar do animal e do resgatador. Confira!

1. Aborde com cuidado e paciência

Conforme a veterinária, o primeiro passo é observar o comportamento do pet. “Animais abandonados podem estar assustados, famintos ou até agressivos por medo. É importante se aproximar com calma, evitar movimentos bruscos e falar em tom suave”, explica. Se possível, ofereça água ou alimento para conquistar a confiança.

2. Verifique se o animal tem identificação

Alguns pets podem estar perdidos, e não necessariamente abandonados. “Procure por coleira de identificação, plaquinhas ou até microchip, que pode ser lido em clínicas veterinárias”, orienta Tatiane Aranha. Caso o animal pertença a alguém, essa pessoa pode estar o procurando desesperadamente.

Após o resgate, é indicado levar o animal ao veterinário Imagem: Standret | Shutterstock

3. Leve para avaliação veterinária

Se o pet aceitar o resgate, o ideal é levá-lo quanto antes a uma clínica veterinária. “O animal pode estar com parasitas, ferimentos ou doenças contagiosas. Além disso, o veterinário poderá avaliar o estado nutricional e indicar os primeiros cuidados”, afirma a especialista.

4. Adoção responsável ou lar temporário

Após os primeiros cuidados, é importante buscar um lar temporário ou definitivo para o animal. “Muitas vezes, quem resgata não tem como ficar com o cão, e tudo bem. O importante é acionar redes de proteção animal, ONGs (Organizações Não Governamentais) locais ou divulgar nas redes sociais com responsabilidade”, aponta Tatiane Aranha.

5. Denuncie os casos pertinentes

Em casos claros de abandono ou maus-tratos, a veterinária reforça que é possível denunciar. Abandono de animais é crime previsto na Lei Federal nº 9.605/98, com pena de detenção e multa. A denúncia pode ser feita em delegacias, Ministério Público ou órgãos ambientais.

6. Tenha empatia e paciência

Resgatar um cão ou gato abandonado é um ato de empatia, mas deve ser feito com responsabilidade. Com informação e cuidado, podemos salvar vidas e transformar realidades, tanto dos animais quanto de quem os acolhe.

Por Camila Crepaldi