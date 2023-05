6 dicas do que fazer depois da entrevista de emprego

Veja o que pode te ajudar a conquistar a vaga dos sonhos depois da conversa com o recrutador

Uma entrevista de trabalho sempre gera expectativa e ansiedade. Isso, muitas vezes, leva o candidato a cometer deslizes, como mandar e-mails apressados com erros de gramática, ligar insistentemente atrás de um retorno da empresa ou escrever nas redes sociais expondo detalhes da entrevista. Para evitar que você perca a vaga ou diminua as chances de conquistar o emprego, confira as dicas a seguir!

1. Telefone caso não tenha retorno

Profissionais dizem que não tem problema telefonar, porém ligue somente uma vez para não acabar incomodando o entrevistador. Caso o responsável não atenda, envie um e-mail. Dar retorno de entrevista ainda é um grande desafio na maioria das empresas, dos mais diferentes portes e segmentos.

2. Revise seu e-mail antes de enviar

Antes de enviar um e-mail, releia o que escreveu ou peça para um amigo de confiança revisar o texto. É preciso conferir a gramática e a clareza da mensagem. O entrevistador lerá apenas e-mails breves, portanto mantenha o texto curto.

3. Entre em contato com as referências

É extremamente importante entrar em contato com aqueles que você indicou para dar suas referências de experiências passadas. Quando o entrevistador ligar, elas poderão falar melhor sobre você e seu trabalho e ajudarão, certamente, na decisão final de sua futura empresa.

4. Nunca peça para a referência entrar em contato

Não é uma boa ideia pedir para a pessoa que tem referências de trabalho suas entrar em contato com o responsável pela vaga para falar de você. Pode parecer algo combinado e pesar contra a sua contratação.

5. Revise e atualize seus perfis nas redes sociais

Após a entrevista ou, até mesmo, antes, confira se os seus perfis das redes sociais, como LinkedIn, Facebook e Twitter, estão atualizados corretamente com suas informações profissionais. Evite aquelas fotos ou comentários comprometedores, com linguajar inadequado e ofensivos.

6. Cuidado com as publicações nas redes sociais

Não é uma boa ideia twittar ou escrever nas redes sociais sobre uma entrevista. Mesmo que sua mensagem seja positiva, o entrevistador pode ficar incomodado com o que você está compartilhando e pode soar como quem quer agradar para ser aprovado, comprometendo a decisão do entrevistador.

