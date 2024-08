6 dicas para acertar nas apresentações do trabalho

Veja como conquistar a atenção do público e transmitir sua mensagem com clareza e confiança

Uma apresentação de trabalho bem-feita conquista a atenção do público Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

As apresentações são ferramentas essenciais para comunicar ideias, projetos e resultados no ambiente de trabalho. Quando bem-feitas, elas não apenas transmitem informações, mas também têm o poder de influenciar decisões, inspirar equipes e construir credibilidade. Pensando nisso, abaixo, confira algumas dicas para realizar uma boa apresentação!

1. Conheça o seu público

Antes de preparar sua apresentação, entenda quem é o seu público. Saber suas expectativas, interesses e nível de conhecimento sobre o tema abordado ajudará a adaptar o tom do conteúdo e da linguagem, tornando-os mais relevantes e engajadores. Esse cuidado é essencial para garantir que sua mensagem seja bem recebida e compreendida.

“Hoje em dia, cada vez mais, o tom informal tem ganhado espaço em quase todos os eventos empresariais/profissionais, com exceção dos compromissos acadêmicos, médicos ou jurídicos. Em eventos com público com esse perfil, o tom formal ainda é praticamente o único adequado”, explica Fernando Duarte, coach organizacional e diretor-executivo da Hightouch, Interação e Aprendizagem.

2. Estruture a apresentação

Uma boa apresentação deve ter uma estrutura clara: introdução, desenvolvimento e conclusão. “Pense em uma abertura que desperte o interesse dos ouvintes, como uma pergunta contextualizada sobre o assunto a ser abordado. Durante a apresentação, seja objetivo, evitando falar demais e desviando de assuntos que não são pertinentes. Na conclusão, faça um resumo dos principais pontos abordados e coloque-se à disposição para esclarecer dúvidas”, pontua Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em Comunicação e Oratória.

Recursos visuais enriquecem a apresentação e completam a fala Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Use recursos visuais com moderação

Recursos visuais como slides, gráficos e vídeos podem enriquecer sua apresentação, mas devem ser usados com moderação. Evite sobrecarregar os slides com textos ou informações desnecessárias. O foco deve estar em complementar sua fala, não em substituí-la, para manter a clareza e a objetividade.

4. Pratique a oratória

A confiança ao falar é essencial. Para isso, pratique sua apresentação várias vezes, preferencialmente em voz alta e com a ajuda de colegas que possam fornecer feedback. Isso o ajudará a ajustar o tom, a linguagem corporal e a identificar eventuais falhas no conteúdo ou na forma de apresentação.

Caso a dificuldade de oratório seja muito grande, diferentes erros podem ser cometidos. “Para evitá-los, insisto em um bom curso de comunicação verbal, que poderá dar as necessárias orientações individuais, além de fortalecer a segurança para que o profissional faça valer de fato todo o esforço que fez para aprender e tornar-se o profissional que é”, orienta Reinaldo Passadori, líder no campo da comunicação verbal, fundador e CEO da Passadori Educação e Comunicação.

5. Gerencie o tempo

O controle cronológico é fundamental para uma apresentação eficiente. Defina quanto tempo você dedicará a cada parte da apresentação. “Assim não terminará muito antes e, se necessário, é possível acelerar um pouco no final. O tempo estabelecido não deverá ser ultrapassado”, enfatiza Ricardo Karpat, diretor da Gábor RH.

6. Esteja preparado para perguntas

Ao final da apresentação, é comum que o público tenha perguntas. Esteja preparado para responder de forma clara e objetiva, demonstrando domínio do tema. Se não souber esclarecer algo, seja honesto e ofereça buscar a informação posteriormente. Isso mostra profissionalismo e transparência.