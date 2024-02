6 dicas para alongar o corpo durante o trabalho

Especialistas ensinam exercícios para movimentar o corpo e evitar dores no fim do dia

Alongar o corpo ajuda a combater dores Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock

No fim do dia, é muito comum algumas pessoas sentirem cansaço e dores no corpo; sintomas, normalmente, resultado de má postura durante o trabalho. “Para quem fica muito tempo sentado, mexendo com o computador, é muito importante se levantar de vez em quando, espreguiçar para ‘acordar’ o corpo que ficou muito tempo na mesma posição”, aconselha o fisioterapeuta Fernando de Mello.

Coloque o corpo em movimento

De acordo com Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva e coordenador da rede de franquias da academia B-Active, não se deve deixar o corpo parado em uma mesma posição o dia todo. Assim, vale levantar-se para buscar um copo de água, dar uma circulada, subir um lance de escada para se movimentar um pouco e depois voltar ao trabalho.

Alongamentos para fazer no trabalho

Alguns exercícios simples de alongamento também podem ajudar a combater essas dores decorrentes da má postura e do esforço do dia a dia. Com o objetivo de ajudar a relaxar um pouco e tirar o estresse do corpo, a personal trainer Kelli Tatiane lista uma série de exercícios que podem ser feitos rapidamente no ambiente de trabalho. Confira!

1. Atrás da cadeira, apoie as mãos no encosto, incline o tronco à frente e solte a cabeça entre os braços, trabalhando a inspiração e a expiração. Segure nesta posição por 10 segundos, descanse e repita por mais duas vezes.

2. No canto de uma parede, apoie as mãos na altura do ombro e, com os braços levemente flexionados, tente soltar o peso do corpo sobre os braços. Mantendo os calcanhares no chão, trabalhe a inspiração e a expiração. Mantenha-se na posição por 10 segundos. Repita mais duas vezes.

Má postura no dia a dia é uma das principais responsáveis pelas dores musculares Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Em pé, inspire fundo elevando os ombros para cima e rotacionando para trás, trabalhando a respiração durante o movimento. Realize esse exercício por mais duas vezes na velocidade da respiração, para frente e, depois, repita-o rotacionando o ombro para trás por mais 3 vezes.

4. Em pé, apoie o queixo no peito e devagarzinho gire a cabeça lentamente para o lado direito, tentando apoiar o queixo no ombro. Girando a cabeça, olhe para cima lentamente, gire para a esquerda e tente apoiar o queixo no ombro, volte para o peito. Repita o movimento mais duas vezes, iniciando pelo lado direito, e repetindo por mais 3 vezes iniciando pelo lado esquerdo.

5. Fique em pé com as pernas juntas uma do lado da outra. Em seguida, dobre uma das pernas, levando-a em direção aos glúteos. Segure por 30 segundos e repita o mesmo movimento com a outra perna. Após, realize o exercício elevando cada uma das pernas para a frente, no sentido do tronco, e segure por 30 segundos.

6. Sentado na cadeira, cruze uma perna sobre a outra, de modo que o tornozelo fique apoiado sobre o joelho oposto. Incline-se levemente para frente, mantendo as costas retas, e segure essa posição por 30 segundos. Sinta o alongamento na parte externa da coxa e no glúteo. Repita o mesmo movimento com a outra perna. Essa postura ajuda a aliviar a tensão na região lombar e nos quadris.