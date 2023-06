6 dicas para aproveitar as férias e descansar de verdade

Psicóloga lista hábitos que ajudam a reduzir o estresse para curtir os momentos de descanso

Viajar nas férias ajuda a relaxar a mente Imagem: New Africa | Shutterstock

As férias de julho estão chegando e, com elas, o tão aguardado momento para viajar em família e descansar das atividades do dia a dia. No entanto, para desfrutar do período e recarregar as energias é preciso desligar a mente. Para isso, alguns hábitos são valiosos, principalmente considerando a constante disposição de telas, como explica a psicóloga clínica Tatiane Paula.

“Reserve um tempo para relaxar e se desconectar das telas, explorar atividades ao ar livre, ler um livro, fortalecer os relacionamentos e, acima de tudo, lembrar-se de que o objetivo principal é descansar é fundamental”, afirma a especialista, que compartilha 6 dicas para aproveitar as férias da melhor maneira. Veja!

1. Opte por atividades que tragam prazer

Uma das sugestões da psicóloga é dedicar tempo para atividades que não exigem grandes compromissos e que permitam desconectar do trabalho. “É essencial reduzir o nível de estresse acumulado, focando em escolhas que tragam prazer e alegria. Isso pode incluir hobbies, esportes, passeios, assistir a filmes, ouvir música, cozinhar ou qualquer outra atividade que traga felicidade”.

2. Tente se desconectar do trabalho

Para aqueles que têm dificuldade em desconectar do trabalho, pode ser necessário buscar ajuda profissional. “A terapia cognitivo-comportamental pode ser uma opção eficaz para entender as crenças que levam a um padrão de comportamento de necessidade de ser produtivo o tempo todo. Um especialista pode oferecer orientação adequada para cada caso, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para um melhor equilíbrio entre trabalho e descanso”, relata Tatiane Paula.

3. Pratique atividades ao ar livre

Se você pretende passar as férias com a família, uma das atividades recomendadas pela psicóloga é a prática de atividades físicas ao ar livre. “Além disso, engajar-se em trabalhos voluntários pode ser uma ótima maneira de ensinar valores como empatia e responsabilidade social. Priorizar o tempo de qualidade com amigos e familiares também é necessário para fortalecer os laços afetivos. É importante lembrar que cada pessoa é única e deve encontrar as atividades que melhor se adequam às suas preferências pessoais”.

Reduzir o consumo de telas na viagem aumenta os laços com a família (Imagem: Andrii Nekrasov | Shutterstock)

4. Reduza o uso de telas

Outro ponto abordado pela especialista é o uso das redes sociais. Diminuir as telas durante as férias pode trazer diversos benefícios para a saúde mental e emocional. “Ao se desconectar do mundo virtual, é possível se tornar mais consciente do momento presente e aproveitar as interações presenciais, além de ajudar a diminuir a ansiedade causada pela comparação social e pela pressão de estar sempre conectado. Melhora a qualidade do sono, já que a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos pode interferir na produção de melatonina”, explica a psicóloga.

5. Estabeleça um tempo para as atividades

Equilibrar o tempo de lazer e descanso com atividades produtivas é indispensável para aproveitar esse período de pausa de forma eficaz. Para isso, Tatiane Paula esclarece que é importante identificar metas e prioridades, estabelecer limites entre trabalho e lazer, reservar tempo para autocuidado, ser flexível em relação às expectativas, praticar mindfulness (meditação) e viver o tempo presente. “O objetivo é aproveitar ao máximo as férias, descansando e recarregando as energias, sem deixar de realizar atividades produtivas”.

6. Planeje a volta das férias

Para voltar à rotina após as férias, uma transição suave e planejada é o recomendado. “Faça um planejamento prévio, estabeleça prioridades e divida tarefas em etapas menores. É importante retomar gradualmente as atividades, priorizar o autocuidado e criar rituais de transição. Manter pensamentos positivos e encarar o retorno como uma oportunidade de crescimento também é fundamental. É normal levar algum tempo para se readaptar, então seja gentil consigo mesmo nesse processo e aproveite as experiências e aprendizados que a rotina pode trazer”, conclui a especialista.

Por Lais Fiocchi