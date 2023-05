6 dicas para cuidar do seu gato nos dias frios

É essencial garantir que esses adoráveis felinos estejam confortáveis e protegidos durante o período de baixas temperaturas

Em dias frios, proporcione um ambiente quente e aconchegante dentro de casa para o seu gato Imagem: Kashaeva Irina | Shutterstock

Assim como os seres humanos e outros animais, os gatos também sentem frio. Embora muitos possuam uma pelagem naturalmente espessa, eles ainda são suscetíveis ao desconforto causado pelas baixas temperaturas. Dessa forma, é importante lembrar que tais pets precisam de proteção adequada contra o frio excessivo. Por isso, a seguir, confira formas de manter o seu gatinho protegido!

1. Ambiente interno aconchegante

Proporcione um ambiente quente e aconchegante dentro de casa para o seu gato. Certifique-se de que ele tenha acesso a áreas com temperatura controlada, longes de correntes de ar frio. Forneça camas macias e confortáveis, de preferência com cobertores ou almofadas.

2. Roupas para gatos

Em casos específicos, como gatos idosos, doentes ou com pelagem curta, roupas podem ser úteis para mantê-los aquecidos. Existem suéteres e capas especiais disponíveis no mercado. Certifique-se de escolher opções que sejam confortáveis, ajustadas corretamente e que não restrinjam os movimentos do animal.

3. Alimentação adequada

Durante épocas mais frias do ano, os gatos podem precisar de um pouco mais de calorias para se manterem aquecidos. Consulte o veterinário para ajustar a dieta do seu bichinho conforme necessário. Certifique-se de que ele tenha água fresca disponível o tempo todo.

Mesmo em dias frios, é importante que o pet receba estímulo mental e atividade física adequada (Imagem: Alena Ozerova | Shutterstock)

4. Estimulação mental e atividade física

Mesmo que esteja frio, é importante garantir que o seu gato receba estímulo mental e atividade física adequada. Brinque com ele em ambientes internos, ofereça brinquedos interativos e proporcione postes arranhadores ou outros itens que estimulem o exercício. Isso ajudará a mantê-lo ativo e saudável.

5. Cuidados com a pelagem

Mantenha a pelagem do seu gato bem cuidada durante a época fria. Escove-o regularmente para remover pelos soltos e emaranhados, estimulando a circulação sanguínea e mantendo uma pelagem saudável.

6. Atenção à saúde

Fique atento a qualquer sinal de desconforto ou doença em seu gato durante o frio. Mudanças repentinas de comportamento, falta de apetite, tremores ou apatia podem ser indicadores de que algo não está bem. Por isso, não hesite em entrar em contato com o veterinário para obter orientação profissional.