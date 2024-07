6 dicas para cuidar dos animais nos dias frios

Veterinária explica como evitar problemas de saúde em cães e gatos durante o inverno

Hábitos simples mantêm a saúde e o bem-estar dos animais de estimação durante os dias frios Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

A chegada do inverno traz a necessidade de cuidados especiais para proteger cães e gatos das baixas temperaturas e evitar problemas de saúde comuns nesta época do ano. A importância de cuidar da saúde do seu pet nos dias mais frios do ano é fundamental para garantir seu bem-estar.

Por isso, a médica-veterinária Dra. Cintia Ghorayeb, especialista da clínica geral do Veros Hospital Veterinário, lista algumas orientações que devem ser tomadas com base nas preocupações com os amigos de quatro patas. Confira!

1. Mantenha o ambiente arejado e os animais aquecidos

Manter o ambiente arejado pode ajudar a evitar a proliferação de vírus e bactérias, mas a veterinária alerta: evite correntes de ar frio diretas sobre os animais. “Nossa recomendação é evitar expor os pets a mudanças bruscas de temperatura e, sempre que possível, mantê-los aquecidos com mantas e caminhas confortáveis. Aconselhamos para aqueles que tutores que podem: deixem que o animal fique dentro de casa nestas épocas do ano, principalmente aqueles pets de pelo curto”, comenta.

2. Evite o excesso de banho

Diminuir a frequência dos banhos no inverno pode evitar o ressecamento da pele. Quando necessário, sempre use água morna e seque bem os animais. E, caso o banho seja inevitável, utilize shampoos e condicionadores específicos, desde que indicados pelo veterinário, para manter a pele do animal hidratada.

3. Utilize umidificador de ar

É importante usar um umidificador de ar para combater o clima seco dentro de casa. Além de ajudar na pele, auxilia também o sistema respiratório dos animais, deixando-os mais saudáveis.

É importante cuidar da alimentação e da hidratação dos animais no inverno Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock

4. Ofereça uma dieta balanceada e água fresca

Nos dias mais frios, alguns animais costumam comer mais e necessitam de uma quantidade maior de calorias, por isso a importância de manter uma dieta equilibrada. “Nossa recomendação é que sempre procure seu veterinário de confiança antes de fazer mudanças na alimentação”, explica Cintia Ghorayeb.

Certifique-se, também, de que eles tenham acesso à água fresca, pois, com o tempo frio, os animais tendem a beber menos líquidos. Tente estimular o animal trocando sempre a água, aumentando assim sua hidratação.

5. Mantenha a vacinação e a vermifugação em dia

Como em qualquer outra época do ano, é necessário manter as vacinas e os vermífugos em dia. Com os dias mais frios, as doenças podem ser mais frequentes, porque o animal de estimação fica exposto a ambientes mais fechados na maior parte do tempo.

6. Visite o veterinário regularmente

Faça check-ups regulares para garantir que o seu animal de estimação esteja saudável, além de prevenir problemas de saúde comuns no inverno, isso ajuda com que ele não desenvolva problemas respiratórios. “Tomando essas precauções, você garante que seu cão ou gato tenha um inverno seguro, confortável e saudável. Sempre recomendamos que, em caso de alguma alergia ou algum comportamento ou sintoma anormal, ou que haja alguma preocupação específica ou dúvida sobre o cuidado com seu pet, consulte o veterinário”, finaliza Cintia Ghorayeb.

Por Daniel de Oliveira