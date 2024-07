6 dicas para deixar o hall de entrada da casa funcional e sofisticado

Arquiteta ensina técnicas para decorar da melhor forma esse espaço do lar

Harmonizar o estilo do hall com a sala de estar é fundamental para integração na casa Imagem: Pinkystock | Shutterstock

O hall de entrada é o primeiro ambiente que os visitantes veem ao entrar em sua casa, e causar uma boa impressão pode definir o tom para o restante do encontro. Investir na decoração desse espaço é essencial para criar um ambiente acolhedor e sofisticado. Nesse contexto, escolher os elementos certos, como móveis, cores e objetos decorativos, transforma esse espaço, de modo a torná-lo não apenas funcional, mas também elegante e convidativo.

Casa x apartamento: há diferença no hall de entrada?

Apesar de não haver diferenças distintas entre o hall de entrada de apartamentos e casas, o ponto determinante a ser analisado é se a planta foi planejada para ter um espaço dedicado para o hall (ou não). Em casas, esse cômodo, que antecede a sala, normalmente só é encontrado em grandes construções residenciais.

“Nos apartamentos, o elevador dá acesso diretamente ao hall, tornando-se padrão. Em uma casa, ele pode ter uma dimensão maior, formato diferenciado e ser mais personalizado”, explica arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior. Porém, mesmo que o seu lar não disponha de um layout com um hall de entrada propriamente dito, é possível dedicar um pequeno espaço na região da porta de entrada.

Pensando nisso, a arquiteta Ana Rozenblit dá dicas sobre como introduzir um décor que dialogue com os ambientes e que atenda às necessidades dos moradores. Confira!

1. Use objetos atrativos

Harmonizar o estilo do hall com a sala de estar é fundamental para integração na casa. “Sempre recomendo levar em consideração as dimensões e o impacto que o morador deseja causar ao receber alguém na sua casa”, diz Ana Rozenblit. Para tanto, ela sugere trabalhar a decoração com objetos atrativos que acrescentam vida ao espaço, como tapetes, sapateiras, espelhos e flores – que contribuem para renovar a aparência do caminho que abre passagem aos ambientes residenciais.

2. Deixe a entrada livre

Por ser um local de passagem, liberar o ambiente de obstáculos é um grande ponto a ser analisado. “O hall precisa ser confortável e com um layout que não faça as pessoas esbarrarem em nada”, analisa a arquiteta. Para tanto, ela sugere investir em peças de design, aparadores, esculturas e quadros. “Pensando no visual, podemos trabalhar com luminárias decorativas, espelhos, papel de parede e outros recursos que nos permitirão alcançar os anseios dos moradores”, complementa.

3. Crie um ambiente intimista

Por outro lado, se a intenção foi desenvolver uma atmosfera mais intimista, Ana afirma que gosta de lançar mãos de itens como livros e plantas, portas de entrada com cores diferenciadas e frisos, além de adicionar elementos que transmitem as sensações do bem receber. Junto com iluminação, recursos que dão movimento a quem olha são bastante oportunos no hall de entrada. “Os revestimentos, móveis e acessórios com formas mais sinuosas e curvas são ideais para alcançarmos esse propósito”, releva.

4. Capriche no mobiliário

Sobre o mobiliário, a profissional enfatiza que as peças selecionadas são primordiais para transmitir o que é possível realizar nessa área. Em sua visão, o hall de entrada tanto pode imprimir o estilo da área social da casa, seguindo uma linguagem uníssona, ou causar uma impressão diferente, tornando-o um ambiente à parte.

No hall de entrada, o escritório Spaço Interior combinou madeira nas portas e paredes com um piso marmorizado, criando um ambiente convidativo e sofisticado Imagem: Mariana Orsi | Spaço Interior

5. Deixe o Hall pequeno funcional

Um hall de entrada pequeno não é motivo para deixá-lo sem funcionalidade e com as paredes brancas. A arquiteta Ana Rozenblit explica que um dos primeiros pontos é pensar no projeto luminotécnico: com as peças certas, alinhadas com as cores das paredes e os itens decorativos apropriados, o cantinho pode receber a adição de um espaço extra.

“Com uma iluminação convidativa, o hall despertará o desejo de entrar e se sentir em casa”, argumenta a arquiteta Ana Rozenblit. A área também pode ser aproveitada para a instalação de uma estante de livros, expor um gallery wall, bem como ganhar amplitude com a colocação de espelhos.

6. Aproveite os espaços amplos

Espaços maiores podem se traduzir como frios e pouco convidativos. Por isso, a arquiteta sugere criar um local dedicado para acomodar bolsas, sapatos e guarda-chuvas e se houver possibilidade, a inserção de um par de poltronas coopera para introduzir um estilo mais familiar.

Quanto à iluminação, opte por pendentes ou lustres especiais para destacar o ambiente, uma forma de reforçar o estilo escolhido para decorar o espaço e causar uma ótima e marcante impressão para quem entra na residência.

