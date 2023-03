6 dicas para deixar sua casa com ambientes instagramáveis

Ambientes montados para fotos e vídeos viraram febre e são forte tendência para a decoração do lar

Além de fotogênicos, os espaços considerados “instagramáveis” otimizam o ambiente e contribuem para qualidade de vida no lar. Afinal, chegar em uma casa bem decorada auxilia em dias mais leves. Moda entre os influenciadores, as tendências de locais estilosos e criativos podem transformar o cotidiano. Por isso, confira algumas dicas fáceis e práticas para repaginar espaços e dar um up nas fotos.

1. Espaços coloridos

Esses tipos de ambientes devem chamar a atenção, afinal o objetivo é atrair muitos likes e comentários, não é mesmo? Para alcançar esse objetivo, aposte em espaços instagramáveis coloridos. “Agora a aposta é em cores fortes, seguindo a paleta pantone ou mesmo a paleta escolhida para a decoração”, prevê a designer de interiores e decoradora, Georgia Guedes.

2. Espaço Lúdico

Balanços estão em alta na decoração. Além de lindos e perfeitos para um momento de relaxamento, eles trazem um ar lúdico. “E o mais legal é que hoje o balanço não precisa de uma fixação no teto, existem os “fakes” e que pode ser movido pelo ambiente para diversos pontos diferentes com uma decoração florida romântica e impactante”, complementa Georgia.

3. Letreiros luminosos em neon

O objeto decorativo dá ar cool e urbano às decorações. A inspiração que veio dos anos 80, ganhou mais força ainda com a tendência dos espaços instagramáveis em casa. Frases de efeito, engraçadinhas, desenhos ou o que a imaginação permitir. Cada vez mais populares, os letreiros luminosos em neon podem compor qualquer lugar na decoração.

“Os letreiros servem como um ponto de destaque na parede, principalmente em ambientes que receberam uma estética mais minimalista, levando um clima mais cool ao local”, afirma a arquiteta Michelle Wilkison. A profissional acredita que a tendência passou a fazer sucesso em residências pelo fato de a população passar mais tempo em casa desde a quarentena.

Segundo ela, isso despertou a vontade de imprimir algo diferente ao ambiente. “É uma maneira de sair da mesmice. É possível usar o neon de várias formas e em diversos locais do apartamento ou da casa”, observa a arquiteta.

4. Design biofílico

Para a paisagista Rayra Lira, as plantas no ambiente promovem um espaço mais fotogênico, ajudam a reduzir o uso do ar-condicionado (refrescam o lugar) e são ótimos elementos para tornar o meio interessante para as fotos. “Entre as plantas mais instagramáveis estão: peperômia, alocasia, samambaia, jiboia, monstera adansonii, calathea saturno, filodendro pink princess e a begonia maculata”, indica a paisagista.

Georgia Guedes concorda que as plantas estão em alta. “A presença de plantas e flores permanentes na decoração, que chamamos de decoração com arte floral, permanece em curva ascendente”, afirma. Em 2023, a decoração deve incorporar ainda mais nossa brasilidade e transbordar de elementos tropicais, mas com uma pegada romântica. “A exuberância das nossas matas, flores e frutas nativas estarão nas mesas, tetos, paredes e pisos, nos reconectando com a nossa própria essência”, complementa.

5. Invista nos espelhos

Para a arquiteta Juliana Barroso, os espelhos são essenciais para uma ótima foto. “Além de ajudar na iluminação, eles transmitem de forma indireta o ambiente ao seu redor. Para tornar o ambiente diferente, você pode optar pelos espelhos que não ficam fixos em um só local, pois, dessa maneira, você pode criar diferentes ambientes”.

6. Móveis soltos

Outra sugestão da profissional é apostar em móveis ou objetos decorativos que você pode mudar de posição. “Isso irá proporcionar diferentes paginações do ambiente. Aposte em banquinhos, tapetes, cadeiras, araras de roupa, abajur, entre outros”, orienta.

Tome Cuidado

Apesar de ser um ambiente lindo, Juliana Barroso dá um alerta: “é preciso ter atenção na hora de decorar”. A arquiteta afirma que cores erradas, acessórios colocados em lugares errados e iluminação indevida podem atrapalhar quem está no espaço, podendo prejudicar na atenção, caso queira ler, estudar ou trabalhar no cômodo.

