6 dicas para economizar nas compras online de Natal

Veja como evitar grandes gastos na hora de presentear família e amigos no fim de ano

Alguns cuidados ajudam a poupar dinheiro no fim de ano Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Após a Black Friday, o foco das compras se volta para o Natal. Segundo levantamento anual do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback no e-commerce, 79% dos consumidores planejam comprar online os presentes. A pesquisa mostra ainda que o smartphone é o dispositivo preferido para realizar essas compras, representando 83% das escolhas, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Para Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, a preferência pelos celulares reflete a busca por segurança e praticidade. “Os consumidores buscam confiabilidade ao fazer compras online, e os smartphones oferecem essa combinação, já que cada vez mais marcas têm investido em novas tecnologias para otimizar e garantir a segurança dessas transações”, afirma.

A seguir, veja algumas dicas para te ajudar a fazer compras online de forma inteligente, valorizando, por exemplo, pesquisa, cupons e orçamentos pré-definidos. Confira também algumas ideias da educadora financeira Luciana Ikedo, autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, da Editora Loyola!

1. Aproveite cupons de desconto e cashback

Alguns portais oferecem descontos e cashback para compras online. Essa é uma ótima maneira de presentear economizando.

2. Faça uma lista e determine um orçamento

Listar presentes desejados e estabelecer valores máximos para cada um evita gastos impulsivos. “Procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e ainda evita as temidas compras por impulso”, afirma Luciana Ikedo.

3. Pesquise preços

Comparar preços é uma estratégia eficaz, com muitos sites e marcas oferecendo descontos exclusivos online.

Ao realizar as suas compras, sempre opte por pagamentos à vista Imagem: Voloshyna Anna | Shutterstock

4. Prefira pagamentos à vista

Descontos expressivos são comuns para pagamentos à vista, inclusive em modalidades como PIX e carteiras digitais.

5. Evite parcelamentos com juros elevados

Caso precise parcelar, atente-se aos juros e evite parcelamentos extensos para começar o próximo ano financeiramente saudável.

6. Mantenha o controle do orçamento

Pequenos gastos podem somar um valor significativo, então, esteja ciente do impacto no seu orçamento para evitar transtornos futuros.

“Ao comprar um monte de ‘lembrancinhas‘, você pode achar que está gastando pouco, mas ao colocar tudo na ponta do lápis, o valor final gasto pode ser bem grande e representar um grande transtorno no seu orçamento”, reforça Luciana Ikedo. “Lembre-se que após as festas, as contas e obrigações financeiras de janeiro também chegarão”, finaliza.

Por Liane Mota