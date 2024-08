6 dicas para economizar no presente de Dia dos Pais

Especialista explica que é possível gastar pouco e, ainda assim, não deixar de presentear o seu pai

Economizar de forma estratégica e planejada é uma das formas de presentear os pais sem entrar no vermelho no fim do mês Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock)

O Dia dos Pais está chegando e ainda é possível comprar um presente cheio de significados de maneira econômica. Segundo o advogado e contador, Júlio Caires, planejar com antecedência, aproveitar programas de cashback e utilizar comparadores de preços são estratégias recomendadas para maximizar o valor do seu dinheiro.

O especialista enfatiza a importância de economizar de forma estratégica e planejada, especialmente em datas comemorativas. “A ideia é definir um orçamento claro e realista, pesquisando antecipadamente as melhores ofertas e aproveitando descontos sazonais”, diz o advogado e contador.

A seguir, o especialista elenca 6 dicas para você comprar o presente de Dia dos Pais sem sufoco. Confira:

1. Analise o custo-benefício do produto

Realize uma análise de custo-benefício antes de decidir sobre o presente. Avalie o valor do produto em relação ao seu custo. Opte por itens que ofereçam maior valor e utilidade por um preço menor, garantindo que o dinheiro seja bem investido.

2. Utilize cartões de crédito com recompensa

Se você tem um cartão de crédito que oferece recompensas, aproveite os pontos acumulados para obter descontos ou mesmo presentes gratuitos. Muitos programas de recompensas permitem a troca de pontos por mercadorias ou vales-presentes em diversas lojas.

3. Compre em conjunto com familiares

Considere comprar o presente em conjunto com outros familiares ou amigos. Dividir os custos permite comprar algo de maior valor sem que o impacto financeiro seja grande para cada pessoa. Essa é uma estratégia eficiente para dar um presente mais significativo e, ao mesmo tempo, economizar.

Plataformas e aplicativos de cashback são uma forma prática de economizar sem alterar seus hábitos de consumo Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Aproveite programas de cashback

Utilize plataformas e aplicativos de cashback que devolvam uma porcentagem do valor gasto em compras. Muitas lojas têm parcerias com esses programas, e o valor retornado pode ser significativo. Isso é uma forma prática de economizar sem alterar seus hábitos de consumo.

5. Compare preços online

Antes de efetuar a compra, utilize sites e aplicativos de comparação de preços. Ferramentas como Google Shopping, com as melhores ofertas disponíveis no mercado, comparar preços em diferentes lojas online podem revelar descontos significativos e oportunidades para economizar.

6. Pesquise o nível de satisfação dos clientes com a loja

Por fim, o advogado e contador aproveita para enfatizar a importância de pesquisar sobre avaliação das lojas e estar de olho em ofertas exageradas, que podem ser golpes. “Uma compra segura vale mais do que um desconto inexistente”, finaliza Júlio Caires.

Por Ana Beatriz