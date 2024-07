6 dicas para escolher o sócio ideal para a sua empresa

Uma boa sociedade pode trazer inúmeros benefícios para o empreendimento

O processo de escolher um sócio deve ser realizado com cautela para evitar problemas futuros Imagem: insta_photos | Shutterstock

A sociedade de uma empresa pode ser responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso do negócio. Logo, a escolha do sócio é um processo que deve ser realizado com muita cautela e transparência. A seguir, confira 6 dicas que te ajudarão a tomar uma decisão correta:

1. Escolha um sócio que agregue

Busque por um sócio cujas habilidades e experiências complementam as suas. Isso pode incluir competências técnicas, de gestão ou vivências em áreas específicas relevantes para o negócio. Além disso, é importante que você tenha confiança na pessoa escolhida.

2. Alinhamento de valores e visão

Certifique-se de que o potencial sócio compartilha dos mesmos valores e possui uma visão similar para o crescimento e direção da empresa. Isso ajuda a garantir que o empreendimento se desenvolverá sem que haja divergência de opiniões no decorrer da sociedade. Os objetivos para o negócio precisam estar alinhados.

3. Reputação e histórico profissional

Preze pela boa reputação e histórico profissional do potencial sócio. Portanto, verifique o histórico profissional e como essa pessoa pode ser útil a longo prazo. Procure analisar se ela obteve sucesso em projetos anteriores, e como é percebida por clientes e colegas.

Buscar um sócio investidor é uma alternativa interessante para desenvolver o negócio Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

4. Recursos financeiros

Verifique se a pessoa possui recursos financeiros para investir na empresa e decida qual será o nível de participação nos lucros e decisões. Caso falte dinheiro para iniciar o negócio, considere um sócio investidor. Contudo, é importante que todos os pontos da sociedade estejam bem esclarecidos para todas as partes envolvidas.

“Sem dúvida, a busca por um sócio investidor é uma alternativa bastante interessante para desenvolver o negócio sem se endividar e ainda contando com os controles financeiros e de gestão desses investidores”, explica Hélio Cezar Donin Júnior, diretor da Donin Contabilidade.

5. Verifique se o seu sócio está preparado para enfrentar desafios

Criar e manter uma empresa é uma tarefa que exige muito trabalho, dedicação e resiliência para lidar com as adversidades que surgem pelo caminho. Por isso, avalie a capacidade do seu sócio de tomar decisões rápidas e eficazes, especialmente em situações críticas. Isso é crucial para a sobrevivência e sucesso da empresa diante das mudanças.

6. Sintonia pessoal

Ao escolher uma pessoa que vai dividir um projeto de vida com você, é interessante considerar também os laços que unem vocês, afinal, a ideia é que seja uma parceria de longa duração. Por isso, além dos interesses profissionais, é importante que você tenha uma boa relação pessoal com o seu sócio. Isso facilita a comunicação aberta, a resolução de conflitos e cria um ambiente de trabalho agradável.