6 dicas para limpar comedouro e bebedouro de cachorro e gato 

A limpeza adequada é essencial para manter a saúde e o bem-estar dos animais de estimação

A limpeza da parte interna e externa garante a saúde do seu pet Imagem: VH-studio | ShutterStock

A manutenção regular da limpeza do comedouro e do bebedouro de cachorros e gatos é de extrema importância para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Quando sujos, podem se tornar um ambiente propício para o crescimento de bactérias, fungos e outros microrganismos que podem contaminar a comida e a água dos animais, causando problemas de saúde, como infecções gastrointestinais.

Além disso, comedouros e bebedouros sujos podem atrair insetos e pragas, tornando o ambiente menos higiênico. Portanto, a limpeza regular desses recipientes é essencial para garantir que os bichinhos consumam comida e água limpas, frescas e livres de contaminação.

A seguir, confira algumas dicas de como realizar corretamente a higienização destes itens!

1. Frequência de limpeza

O comedouro e o bebedouro devem ser limpos diariamente. Isso ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, mofo e outros microrganismos que podem afetar a saúde do animal.

2. Retire os restos de comida e água

Antes de iniciar a limpeza, esvazie o comedouro e o bebedouro, descartando qualquer resíduo de comida ou água. Isso facilitará a limpeza adequada.

Verifique se os itens estão devidamente secos antes de adicionar mais comida (Imagem: Nina Lishchuk | ShutterStock)

3. Secagem completa

Após a limpeza e o enxágue, deixe o comedouro e o bebedouro secarem completamente antes de colocar comida e água novamente. A umidade residual pode favorecer o crescimento de bactérias, então certifique-se de que estejam completamente secos.

4. Lave com água morna e sabão

Lave o comedouro e o bebedouro com água morna e sabão neutro. Esfregue cuidadosamente todas as superfícies, incluindo as partes internas e externas. Certifique-se de remover quaisquer resíduos de comida ou sujeira aderida.

5. Enxágue bem

Após a lavagem, enxágue em água corrente o comedouro e o bebedouro para remover todo o sabão. Certifique-se de que não haja resíduos de sabão, pois eles podem causar problemas digestivos ou irritações na pele do animal.

6. Verifique a qualidade do material

Comedouros e bebedouros de materiais não porosos, como aço inoxidável ou cerâmica, são mais fáceis de limpar e oferecem menor risco de acúmulo de bactérias do que os de plástico. Considere investir em utensílios duráveis e de qualidade.