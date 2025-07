6 dicas para limpar os itens de maquiagem corretamente

Veja como alguns cuidados são importantes para evitar alergias, irritações e até infecções

O cuidado com a limpeza dos produtos de maquiagem deve fazer parte da rotina Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Manter os itens de maquiagem limpos não é apenas uma questão estética, mas um cuidado essencial com a saúde da pele. A higienização regular evita a proliferação de fungos e bactérias, que podem causar alergias, irritações e até infecções. Além disso, conservar pincéis, esponjas e embalagens em bom estado ajuda a prolongar a durabilidade dos produtos — o que também representa economia no dia a dia.

Para ajudar quem quer manter o nécessaire impecável e seguro, a maquiadora e influenciadora Letícia Gomes, conhecida por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, compartilha dicas práticas e eficazes. Confira!

1. Lave os pincéis toda semana

Manter os pincéis limpos é essencial para evitar acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias. “A higienização dos pincéis é fundamental! Lave com sabonete neutro ou específico para maquiagem. Você pode usar um acessório específico para a limpeza ou esfregar as cerdas na palma da mão para uma limpeza maior. Enxágue bem até a água sair limpa. Se quiser, pode tirar um pouco do excesso de água na toalha, fazendo movimentos circulares. Em seguida, deixe secar naturalmente na posição horizontal, para não estragar as cerdas”, ensina Letícia Gomes.

2. Limpe as esponjas com frequência

Assim como os pincéis, as esponjas também precisam de cuidados frequentes. “As esponjinhas acumulam muita oleosidade e resíduos. O ideal é lavá-las a cada 2 ou 3 usos. Pode-se usar sabonete líquido neutro ou específico para esponjas e apertar delicadamente até que toda a base e o corretivo sejam removidos”, recomenda a maquiadora.

3. Desinfete embalagens e batons

A higiene também deve incluir os produtos em si, principalmente aqueles em contato direto com a pele. “Produtos em bastão ou em embalagem plástica também merecem atenção. Passe lenços umedecidos com álcool 70% nas embalagens e use um pouco de álcool em gel em um papel para limpar a superfície do batom. Isso ajuda a evitar contaminações”, diz a profissional.

O higienizador em spray é ótimo para limpar os produtos de forma prática Imagem: Daria_Cherry | Shutterstock

4. Tenha um higienizador de pincéis rápido

Para facilitar a limpeza no dia a dia, especialmente durante o uso de diferentes produtos, a maquiadora recomenda os higienizadores em spray. “Se você usa os mesmos pincéis em produtos diferentes, um higienizador em spray é ótimo para limpar de forma prática, no dia a dia. Basta borrifar no pincel e passar em um papel-toalha até remover o excesso de cor”, explica.

5. Higienize o nécessaire

Segundo Letícia Gomes, a bolsa onde os itens de maquiagem ficam guardados também precisa ser limpa. “Muita gente limpa os produtos, mas esquece da bolsa onde eles ficam guardados. Pelo menos uma vez por mês, lave ou passe um pano com álcool 70% no nécessaire. Isso impede o acúmulo de resíduos e germes”, orienta.

6. Verifique prazos de validade

Os cuidados com a maquiagem vão além da limpeza. “Manter os produtos limpos também passa por observar o vencimento. Bases, máscaras de cílios e batons têm validade, e usar itens vencidos pode irritar a pele. Sempre confira as datas e descarte se necessário”, conclui Letícia Gomes.

Por Lucas Siciliano