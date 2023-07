6 dicas para manter os joelhos saudáveis

Médico lista hábitos que favorecem e prejudicam a saúde dessas articulações importantes para o corpo

É importante adotar alguns cuidados para manter os joelhos saudáveis ao longo de toda a vida Imagem: StockFamily | ShutterStock

O joelho é uma articulação complexa, que desempenha um papel crucial na sustentação do corpo e na absorção de impacto durante o movimento. Sua alta demanda funcional torna-o especialmente propenso a lesões, as quais não se limitam apenas a atletas.

Além disso, as doenças relacionadas à articulação do joelho não são exclusivas da terceira idade, embora sejam mais frequentes nessa faixa etária. A artrose, por exemplo, pode afetar também pessoas mais jovens.

“Na maioria dos casos, isso ocorre por trauma e sobrecarga excessiva nas articulações, gerados pela obesidade, prática exagerada ou descuido nas atividades físicas”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Logo, qualquer pessoa deve adotar alguns cuidados para manter os joelhos saudáveis ao longo de toda a vida, conforme o especialista lista abaixo. Confira!

1. Controle o peso

Evitar o sobrepeso é fundamental para garantir joelhos saudáveis, pois o acúmulo de gordura corporal gera uma sobrecarga sobre as articulações, com um trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, levando à sua degeneração.

“Além disso, o sobrepeso e a obesidade inflamam o corpo e aumentam a propensão para o desenvolvimento de problemas, como artrite e artrose, além de agravar as dores”, diz o ortopedista, que explica que essa situação é chamada degeneração da cartilagem articular, de causa principalmente mecânica.

Hoje, sabe-se que essa é uma das maiores preocupações na área da ortopedia e reumatologia, possuindo relação direta com a osteoartrose, segundo o médico. Ademais, com a obesidade, há um risco aumentado de condromalácia patelar, lesão da cartilagem e lesão meniscal degenerativa.

2. Adéque a alimentação

De acordo com o Dr. Marcos, uma alimentação desbalanceada pode favorecer dores nos joelhos de forma indireta a partir de três mecanismos básicos:

Ganho de peso com sobrecarga articular;

Ingestão de alimentos com potencial inflamatório;

Baixa ingestão de proteínas com diminuição de massa muscular, o que reduz a proteção das articulações.

“É importante evitar o consumo excessivo de açúcar, sal e gordura, que podem favorecer o ganho de peso. Também reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, como leite e adoçantes”, aconselha o especialista.

Ainda, o Dr. Marcos Cortelazo recomenda consumir quantidades adequadas de proteínas, pois configuram a base da construção do tecido muscular. A manutenção e o incremento da massa muscular são importantes para sustentação do corpo e equilíbrio biomecânico das articulações, o que permite movimentação adequada com proteção das articulações.

3. Evite o consumo excessivo de bebidas alcóolicas

A ingestão exagerada de bebidas alcoólicas é um fator de risco para o surgimento de dores articulares. “O álcool pode causar uma elevação nos níveis de ácido úrico no sangue, o que chamamos hiperuricemia. Essa condição leva a uma inflamação das articulações e, quando não tratada, pode ocasionar lesões da cartilagem articular, que evoluem para a artrose”, diz o médico.

4. Maneire no uso de saltos

Durante o uso de sapatos com salto alto, o joelho é colocado em uma posição desconfortável que exige flexão contínua. Isso leva ao desgaste da cartilagem patelar e, consequentemente, a uma condição conhecida como condromalácia, caracterizada pelo amolecimento da cartilagem da rotula ou patela.

“Além disso, o uso contínuo do calçado pode fazer com que outras estruturas do joelho, como o fêmur e a tíbia, também sofram com desgastes, levando, assim, à artrose”, alerta o ortopedista. O Dr. Marcos explica que os danos ocorrem de maneira mais grave em quem costuma trabalhar e caminhar muito com saltos.

“A melhor solução, então, é usar esse tipo de calçado de maneira esporádica e preferir sapatos nem muito planos, nem muito altos, em uma altura que não exceda a margem de 2,5 cm a 5 cm”, recomenda.

Atividades físicas ajudam proteger as articulações (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

5. Pratique exercícios regularmente

Os exercícios beneficiam os joelhos de três maneiras básicas, pontua o Dr. Marcos Cortelazo:

Ajudam a manutenção do peso corporal;

Fortalecem a musculatura, exercendo um efeito de proteção das articulações a partir da melhora do desempenho biomecânico e da sustentação do esqueleto;

Ativam a circulação do líquido sinovial, que nutre a cartilagem por meio do processo de embebição.

Porém, antes de praticar qualquer tipo de atividade física, é importante que você procure um profissional capacitado para orientá-lo sobre como realizar os exercícios físicos corretamente.

A prática de atividade física sem o devido acompanhamento profissional pode acarretar sobrecarga, repetição excessiva e realização incorreta dos exercícios, que estão entre as principais causas de lesões do joelho, segundo o especialista.

6. Preste atenção às dores no joelho

O Dr. Marcos Cortelazo explica que, no geral, dores que ocorrem durante ou após uma atividade e desaparecem espontaneamente podem ser consideradas dores pós-esforço e provavelmente não são sinal de gravidade.

No entanto, dores que aparecem durante a atividade e impedem sua realização, assim como aquelas que surgem após e não regridem espontaneamente, geralmente são sinal de algo mais grave. “Nesses casos, é fundamental buscar um médico especialista para passar por uma avaliação e receber diagnóstico e tratamento adequados”, completa o especialista.

Por Pedro Del Claro