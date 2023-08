6 dicas para melhorar a saúde nasal durante o tempo seco

Médico explica como alguns hábitos podem beneficiar a respiração nesta época do ano

Hidratar o nariz ajuda a evitar sangramentos Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Os últimos dias têm sido marcados pela elevação de temperatura fora de época e queda na umidade em boa parte do Brasil. Apesar de a previsão demonstrar que as temperaturas devem cair e as chuvas, enfim, podem chegar, o índice de umidade relativa do ar está muito abaixo dos 20%, o que configura, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), um estado de alerta.

O otorrinolaringologista Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros explica por que a saúde nasal e respiratória fica prejudicada por causa do tempo seco. “A principal função do nariz é umidificar, filtrar e aquecer o ar que inalamos, mas o tempo seco faz com que a demanda da mucosa nasal tenha que se esforçar mais para conseguir exercer sua função. Assim, como fica ressecada, pode levar a microfissuras que podem até sangrar”, explica o médico, que alerta que esse ressecamento deixa o organismo mais suscetível à rinite alérgica.

A seguir, o Dr. Bruno enumera algumas importantes dicas para passar pela temporada seca. Confira!

1. Aumente a ingestão de água

Quando desidratados pelo tempo seco, o nariz e a garganta sofrem para exercer suas funções básicas. Sendo assim, consuma bastante água visando auxiliar na hidratação.

Umidificar o ar facilita a respiração (Imagem: New Africa | ShutterStock)

2. Utilize umidificadores

Eles umidificam o ar inalado e reduzem o ressecamento. Podem ser feitos com uso de bacias de água, toalhas molhadas ou por aparelhos umidificadores.

3. Evite se exercitar no calor

Os exercícios físicos devem ser evitados em horários mais quentes e secos, especialmente durante a tarde. Isso porque a desidratação será ainda maior.

4. Realize a lavagem nasal

O soro fisiológico para lavagem nasal deve ser utilizado, pelo menos, uma vez ao dia todos os dias.

5. Use inaladores compressores e ultrassônicos

Os inaladores são bem diferentes e podem não surtir o efeito desejado, dependendo do que precisa ser tratado. Quando se utiliza o inalador ultrassônico, por exemplo, não é possível colher os benefícios de algumas medicações corticoides. Assim, o paciente que faz o uso desse modelo só utiliza o soro mesmo que coloque a medicação no aparelho.

Já o inalador compressor, como o próprio nome sugere, comprime o ar e controla a pressão e a vazão para que o medicamento seja expelido em forma de vapor. Na versão do inalador ultrassônico, o sistema de vibração de alta frequência transforma o medicamento em aerossol para ser inalado.

6. Busque auxílio médico

Na presença de outros sintomas, como nariz entupido, espirros, coriza, tosse seca, falta de ar e rouquidão, é essencial buscar ajuda médica.

Como realizar a lavagem nasal corretamente

A fim de prevenir os problemas decorrentes do tempo altamente seco, o médico recomenda fazer lavagem nasal com solução salina. Para realizar esse procedimento de forma adequada, é recomendado o uso das garrafinhas de maior capacidade, pois elas combinam baixa pressão com um fluxo mais intenso.

Para fazer a lavagem nasal, posicione o bico da garrafa na extremidade do nariz e faça uma leve pressão, enquanto inclina suavemente a cabeça para o lado oposto da narina que está sendo lavada. “Assim, o soro escorre um pouco pela outra narina, mas é preciso ter atenção: o jato não deve sair em alta pressão na outra narina e, enquanto o processo acontece, é importante respirar pela boca e, ao terminar, não assoar o nariz, apenas secá-lo”, ensina o Dr. Bruno. O médico afirma que isso ainda evita que a lavagem gere dor e desconforto nos ouvidos.

Além disso, conforme explica o Dr. Bruno, o líquido dentro da garrafinha deve ser o soro fisiológico, pronto ou feito de maneira caseira, com 250 ml de água morna filtrada e uma colher de medida (de café) cheia de sal. O médico, aponta, também, que a lavagem deve ser feita diariamente, uma vez ao dia, e qualquer pessoa pode – e deve fazer –, principalmente na temporada do inverno e clima seco.

Por Mayra Barreto Cinel