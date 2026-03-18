6 dicas para reduzir o estresse durante a gestação

Com atenção à saúde física, emocional e nutricional, é possível atravessar a gravidez com mais leveza, equilíbrio e bem-estar

O bem-estar emocional influencia diretamente a gravidez Imagem: fast-stock | Shutterstock

A gestação é um período repleto de emoções, expectativas e mudanças físicas intensas. É natural que muitas mulheres experimentem níveis elevados de estresse, que podem variar de preocupações sobre o bebê e o parto a alterações hormonais e físicas. Por isso, é essencial adotar estratégias para reduzi-lo e promover o bem-estar durante toda a gestação.

A ginecologista e obstetra Larissa Pires, especialista em medicina fetal, explica que o estresse materno merece atenção porque pode repercutir também no bebê. “Quando a gestante vive períodos prolongados de ansiedade e tensão, o organismo libera hormônios como o cortisol, que podem influenciar o sono, a pressão arterial e até o desenvolvimento fetal. Por isso, o cuidado emocional faz parte do pré-natal tanto quanto os exames e acompanhamentos médicos”, alerta.

A quiropraxista Lidiane Garbim, especialista em gestantes, acrescenta que o estresse também se manifesta fisicamente no corpo da gestante. “O estresse afeta diretamente o sistema nervoso, o que pode gerar tensão muscular, dores nas costas e ombros, alterações no sono e aumento da ansiedade. Além disso, mudanças posturais comuns da gravidez podem intensificar esses desconfortos, tornando importante cuidar do alinhamento da coluna e da pelve”, afirma.

Como reduzir o estresse durante a gestação

Cuidar do corpo e da mente nesse período não é apenas um conforto: é uma necessidade. Técnicas que promovem relaxamento, bem-estar físico e emocional contribuem para uma gestação mais equilibrada e para a preparação do corpo para o parto.

Existem diversas formas de cuidar do corpo e da mente durante a gravidez, que podem ser incorporadas de maneira prática ao dia a dia. As especialistas sugerem:

1. Pratique a respiração profunda

Técnicas como a respiração abdominal ajudam a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Dedique alguns minutos por dia para se concentrar na respiração, promovendo relaxamento e maior oxigenação para você e o bebê.

“Para praticar respiração profunda, a gestante pode se sentar confortavelmente, apoiar as mãos na barriga e inspirar lentamente pelo nariz, expandindo o abdômen, e expirar devagar pela boca. Repetir o ciclo por alguns minutos ajuda a acalmar a mente e reduzir a ansiedade”, orienta Lidiane Garbim.

2. Realize atividades físicas moderadas

Exercícios como caminhadas, yoga pré-natal ou pilates ajudam a liberar endorfinas, os hormônios do bem-estar, fortalecem a musculatura e aliviam tensões físicas. Sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer atividade.

Segundo a médica Larissa Pires, manter o corpo ativo também contribui para uma gestação mais saudável. “A atividade física orientada melhora a circulação, ajuda no controle do ganho de peso, reduz o risco de algumas complicações gestacionais e ainda melhora o humor da gestante”, explica.

3. Aposte no autocuidado

Massagens, banhos relaxantes, momentos de descanso e práticas de relaxamento são essenciais para reduzir a tensão e promover o bem-estar emocional. Pequenos hábitos, como ouvir música ou meditar, podem ter grande impacto no equilíbrio da gestante.

“O autocuidado pode incluir banhos mornos, massagens suaves nos ombros e costas, ouvir música calmante, meditação guiada ou dedicar alguns minutos para leitura ou hobbies que tragam prazer. Pequenas pausas durante o dia ajudam o corpo a liberar tensões”, sugere Lidiane Garbim.

Cuidar do alinhamento corporal contribui para uma gestação mais confortável Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

4. Considere cuidados corporais especializados

Técnicas que promovem o alinhamento da coluna e da pelve, como ajustes quiropráticos realizados por profissionais especializados em gestantes, podem aliviar dores musculares, melhorar a postura e reduzir o impacto físico do estresse, tornando a gestação mais confortável.

“Durante a gravidez, o corpo passa por mudanças importantes de equilíbrio e postura. O acompanhamento especializado ajuda a reduzir desconfortos, melhorar a mobilidade e preparar o corpo para o parto”, explica a quiropraxista.

5. Cultive uma rede de apoio emocional

Conversar com parceiros, familiares ou amigos sobre sentimentos, dúvidas e preocupações alivia a tensão emocional. Participar de grupos de gestantes ou terapias de apoio também fortalece o suporte social.

“Criar pequenas rotinas de apoio emocional, como momentos diários de conversa com o parceiro ou registrar sentimentos e gratidão em um diário, auxilia a manter a mente mais tranquila durante toda a gestação”, destaca Larissa Pires.

6. Atenção à alimentação e ao sono

Além do cuidado emocional e físico, a alimentação também desempenha um papel importante no equilíbrio do organismo durante a gestação. A nutricionista Clariana Colaço explica que alguns nutrientes ajudam a regular o humor e a reduzir a fadiga. “Uma alimentação equilibrada contribui para estabilizar os níveis de energia, melhorar o sono e até ajudar na regulação hormonal, fatores que influenciam diretamente o estresse e o bem-estar da gestante”, destaca.

A nutricionista recomenda priorizar alimentos ricos em magnésio, triptofano e vitaminas do complexo B, nutrientes que ajudam no equilíbrio do sistema nervoso. “Alimentos como banana, aveia, castanhas, sementes, abacate, espinafre e peixes ricos em ômega 3 podem contribuir para melhorar o humor e reduzir a fadiga. Também é importante manter boa hidratação e evitar excesso de cafeína e alimentos ultraprocessados, que podem aumentar a ansiedade”, orienta.

Segundo Clariana Colaço, refeições equilibradas ao longo do dia ajudam a evitar picos de glicose e quedas de energia, comuns na gravidez e que podem aumentar a irritabilidade e o cansaço.

Um cuidado que beneficia mãe e bebê

Reduzir o estresse impacta positivamente a saúde física e emocional da gestante e o desenvolvimento do bebê. Gestantes que incorporam práticas de relaxamento, exercícios leves, autocuidado e alimentação equilibrada tendem a dormir melhor, sentir menos dores musculares e manter maior estabilidade emocional.

“A gestação não envolve apenas o desenvolvimento físico do bebê, mas também o equilíbrio emocional da mãe. Quando a gestante se sente acolhida e tranquila, isso contribui para um ambiente mais saudável para o desenvolvimento fetal”, ressalta Larissa Pires.

Para Lidiane Garbim, pequenas mudanças na rotina já fazem grande diferença. “Cuidar do corpo e da mente durante a gestação é um ato de amor. Quando a mãe se sente mais relaxada e equilibrada, isso reflete diretamente na conexão com o bebê e na experiência do nascimento.”

Com atenção à saúde física, emocional e nutricional, é possível atravessar a gestação com mais leveza, equilíbrio e bem-estar, tornando o período pré-natal mais positivo e preparando o corpo e a mente para um parto mais tranquilo.

Por Ana Carolina Baili