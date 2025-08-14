6 dicas para ter sucesso nas provas de inglês no vestibular

Especialista ensina técnicas simples para melhorar a fluência no idioma

A prova de línguas estrangeiras é uma etapa importante nos exames de vestibular Imagem: PreciousJ | Shutterstock

A fluência em inglês deixou de ser um diferencial e se tornou um requisito essencial no mercado de trabalho e no meio acadêmico. Para estudantes que se preparam para o vestibular, a prova de línguas estrangeiras é uma etapa crucial — mas, com as estratégias certas, é possível não apenas ser aprovado, como também gabaritar. No entanto, para milhões de estudantes em todo o Brasil, o inglês ainda representa uma barreira. Segundo pesquisa do British Council, apenas 1% da população brasileira é considerada fluente no idioma, enquanto 5% possuem algum conhecimento.

Para Maria Xavier, gestora de educação da Fluencypass, preparar-se para o vestibular significa também aprender algo que antes parecia fora do alcance do estudante. “Buscar métodos alternativos de ensino pode potencializar o aprendizado e a compreensão do idioma. Em um cenário onde a proficiência no idioma se tornou cada vez mais valorizada, a preparação estratégica pode ser o diferencial para o sucesso”, aponta a especialista.

Pensando nisso, Maria Xavier apresenta 6 dicas para ter um bom desempenho nas provas de inglês dos vestibulares e Enem. Confira!

1. Mergulhe na leitura

Sendo a base de qualquer idioma, a leitura ajuda a expandir o vocabulário e familiariza o estudante com diferentes estruturas de frases e estilos de escrita. Por isso, ler não apenas ficção, mas também artigos, notícias e publicações em redes sociais aproxima o aluno dessas variadas estruturas. A prática constante contribui para identificar palavras-chave e compreender o contexto, mesmo sem conhecer todas as palavras. Além disso, permite aprender na prática a interpretação de textos e a gramática, habilidades essenciais em provas de vestibular.

2. Pratique a escrita

Manter um diário na segunda língua é uma boa maneira de treinar a escrita, uma vez que muitas palavras em inglês têm a ortografia diferente de como é pronunciada, causando bastante estranhamento para quem não é nativo. Assim, o estudante pode registrar o cotidiano e ter o hábito de pensar em outro idioma.

Estudar provas anteriores é fundamental para saber o que esperar do vestibular Imagem: PeopleImages.com – Yuri | Shutterstock

3. Explore provas anteriores

Não basta apenas entender a matéria; é preciso se familiarizar com o formato da prova. Normalmente, os vestibulares apresentam textos longos e, muitas vezes, a própria resposta já está no enunciado. Por isso, exercitar o raciocínio, compreender rapidamente os textos e controlar o tempo de cada questão são hábitos que ajudam a identificar padrões e evitar erros comuns. Esses cuidados facilitam o desempenho na prova e reduzem o nervosismo, já que o estudante passa a saber o que esperar.

4. Assista filmes e séries com legenda em inglês

Para transformar o lazer em aprendizado, assista filmes e séries com a legenda em inglês. Além de treinar o ouvido para a pronúncia e a entonação, o estudante verá como é a escrita de cada palavra e as estruturas das frases em diferentes contextos e épocas, dependendo do que assiste. As mídias também ajudam a expandir o vocabulário, mostrando linguagens e expressões do dia a dia, dependendo de como o personagem se porta.

5. Aprimore a oralidade

Entender como as palavras são pronunciadas pode fazer toda a diferença no aprendizado. Ler em voz alta, conversar com outras pessoas somente em inglês e repetir frases ajuda a desenvolver confiança no uso da língua. Quanto mais seguro o estudante estiver, melhor compreensão ele terá. Além disso, praticar a fala também faz com que o raciocínio seja estimulado, ficando mais fácil pensar em outro idioma.

6. Escute músicas e podcasts em inglês

Por fim, música e podcasts são excelentes ferramentas para o aprendizado. Ouvir músicas que você já conhece e gosta, prestando atenção na tradução, torna o aprendizado mais divertido, especialmente porque esse universo possui uma linguagem própria, em que até as gírias são adaptadas à melodia. Quanto aos podcasts, escolha temas de seu interesse, tornando o aprendizado mais prazeroso e menos cansativo. Plataformas como Spotify e YouTube oferecem uma grande variedade de opções.

Por Gabriela Calencautcy