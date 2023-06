6 dicas para vencer a preguiça e limpar a casa

Alguns truques no dia a dia ajudam a tornar a faxina do lar mais fácil e divertida

Truques de limpeza tornam a rotina mais simples Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Fazer faxina em casa pode não ser tão agradável para algumas pessoas. Mas o fato é: em algum momento, essa hora vai chegar, e todos terão que lidar com a sujeira. Por isso, Anielle Pazian, Associate de Pesquisa & Desenvolvimento da Veja, lista 6 dicas para você espantar a preguiça e tornar a limpeza da casa mais rápida. Confira!

1. Divida os cômodos em dias

Se o problema é passar horas seguidas dedicando-se a uma grande faxina, defina um dia da semana para limpar cada cômodo. Dessa forma, você faz a manutenção da casa toda aos pouquinhos.

2. Não acumule bagunça

Não se renda à tentação de empilhar as roupas usadas naquele cantinho do banheiro. Tente criar uma rotina de organização no seu dia a dia devolvendo as coisas ao seu devido lugar após o uso.

3. Feche as janelas

Se você mora em uma rua movimentada, pode ser que a fuligem dos carros esteja entrando. Sendo assim, manter as janelas fechadas durante as horas mais movimentadas pode ajudar a evitar esse tipo de sujeira.

Ouvir música transforma a limpeza em algo divertido (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

4. Monte uma playlist para limpar a casa

A sua playlist preferida pode transformar uma tarefa que parece insuportável em uma oportunidade de dançar com a vassoura.

5. Invista nos produtos certos

Existem desengordurantes que podem poupar o trabalho de se cansar esfregando as superfícies da cozinha, é só deixá-los agir por alguns instantes e fazer o enxágue com um pano úmido. Produtos com borrifador também podem ajudar a atingir os cantinhos mais difíceis de alcançar sem esforço.

6. Utilize produtos perfumados

O toque final de toda a faxina é o perfume. Escolha a fragrância que mais combina em sua casa, dando preferência para produtos de longa duração e que vão prolongar ainda mais a sensação de limpeza.

Por Jacqueline Araújo