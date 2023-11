6 dicas para você melhorar sua performance no canto

Cantora lista formas de aperfeiçoar seu desempenho na música e proteger suas cordas vocais

Nunca é demais conhecer novas dicas para melhorar sua performance no canto Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Cantar é uma prática que oferece uma série de benefícios, mesmo para aqueles que não buscam uma carreira profissional na música. Além de ser uma forma prazerosa de expressão artística, a atividade estimula a liberação de endorfinas, promovendo uma sensação de bem-estar e alívio do estresse. A melhoria na capacidade respiratória e na postura também são aspectos positivos associados ao canto regular.

A cantora e compositora baiana LIA lista 6 dicas valiosas de canto, que ajudarão iniciantes e pessoas que já cantam, mas que desejam aprimorar suas técnicas vocais e aumentar sua confiança. Confira!

1. Respiração profunda é o alicerce do canto

Antes de mergulhar nas notas, é necessário se atentar à importância da inspiração e da expiração. “A respiração é a base do canto. Pratiquem exercícios de respiração profunda para fortalecer os pulmões e garantir o suporte necessário para uma performance estável”, explica a cantora. No YouTube, há diversos vídeos com técnicas e exercícios.

Em ensaios musicais ou fora deles, não se pode esquecer de manter as cordas vocais hidratadas Imagem: SeventyFour | Shutterstock

2. Hidratação constante

Segundo LIA, é necessário manter as cordas vocais hidratadas: a água é uma aliada. Deve-se beber regularmente e considerar a nebulização para manter as cordas vocais bem lubrificadas.

3. Descanso

Como músculos em constante movimento, as cordas vocais precisam de pausas. A cantora recomenda: “Não subestimem o poder do descanso. Assim como em uma melodia, os momentos de silêncio são essenciais para uma harmonia vocal duradoura.”

4. Exercícios vocais diários

Antes de se apresentar, sugere-se a prática regular de exercícios vocais. “Encarem esses exercícios como uma melodia do aprendizado. Eles fortalecem a voz, aprimoram a técnica e são a base para uma performance consistente”, afirma.

Encontrar sua própria voz foi um passo fundamental para cantora LIA Imagem: Gabriel Matos

5. Encontre sua voz

Conforme LIA, é importante que cada cantor ou cantora busca pela sua própria voz. “Não se prendam a padrões. Cada voz é única; descubram sua assinatura vocal e destaquem o que a torna especial. A verdadeira paixão pela música está na autenticidade.” Elis, Gal Costa e Marina Sena, todas com vozes diferenciadas e singulares, não copiaram a de ninguém.

6. Solte-se e divirta-se

Com sua descontração característica, LIA encoraja a soltar-se ao cantar. “Do karaokê em casa a vídeos para as redes sociais, libertem suas vozes. A alegria no canto surge quando se permite ser verdadeiro, seja em momentos íntimos ou públicos”, finaliza.

Por Rodrigo Almeida