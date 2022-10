6 doenças comuns que afetam a saúde da boca e dos dentes

Mudança de hábitos e consultas regulares com o dentista ajudam a prevenir esses problemas

Mudança de hábitos ajuda a prevenir problemas bucais Imagem: Shutterstock

As doenças bucais atingem a população mundial em todas as idades. No Brasil, por diversos fatores, os cuidados com a saúde bucal ainda são muito negligenciados. De acordo com a cirurgiã-dentista Dra. Bruna Conde, capacitada em saúde bucal, periodontia e halitose, a maioria das doenças bucais pode ser evitada por meio de prevenção e mudanças de hábitos diários. A seguir, veja os problemas bucais mais comuns e como tratá-los.

1. Placa bacteriana

A placa bacteriana em si não é uma doença. No entanto, é uma das principais causas que ajudam a desenvolver doenças. Trata-se de uma película pegajosa constituída de bactérias e restos alimentares que se formam sobre os dentes. É a principal causa, por exemplo, de cárie e gengivite. Se não for removida diariamente, a placa bacteriana endurece e causa o tártaro.

“Para remover e prevenir a placa bacteriana, é fundamental escovar os dentes e usar fio dental todos os dias. Ao consultar o dentista, aprenda com o que e como se escova os dentes de forma personalizada para você”, informa a Dra. Bruna Conde.

2. Tártaro

O tártaro é uma placa amarelada que se forma ao redor dos dentes dentro e fora da gengiva. Consiste no endurecimento da placa bacteriana ou no biofilme dental presente na superfície dos dentes. Dessa forma, ele acaba adquirindo um aspecto de crosta de cor amarelada ou esbranquiçada. O tártaro pigmenta com facilidade e pode deixar os dentes manchados com cores que vão do esverdeado, marrom e até preto.

“E dependendo dos hábitos do paciente, do estilo de vida e do tempo de permanência do tártaro na boca, pode acabar contribuindo para halitose (mau hálito) e, até mesmo, amolecimento dos dentes”, explica a cirurgiã-dentista.

Algumas dicas para prevenir o tártaro são basicamente evitar o acúmulo de placa bacteriana, escovando bem os dentes, usando diariamente o fio dental, não tentar removê-lo com as unhas ou palitos de dente, beber bastante água e realizar consultas frequentes com o dentista.

“Uma raspagem malfeita e superficial, por exemplo, sem analisar se há tártaro dentro da gengiva pode causar a perda do dente. Esse acúmulo dentro da gengiva deixa o dente mole e, com o tempo, esse dente pode cair, por isso a importância de consultar um especialista em periodontia”, alerta.

3. Halitose

A halitose se caracteriza pelo mau hálito, que pode ser de origem fisiológica, causado pela má higienização da boca, saburra lingual, placa bacteriana. Ou pode vir de origem patológica, por doenças periodontais, inflamações, cáries, alterações hormonais, por questões metabólicas e sistêmicas. “Dessa forma, é essencial uma análise de um especialista capacitado em halitose para identificar a origem do mau hálito e realizar o tratamento correto para acabar de vez com esse problema”, afirma a Dra. Bruna Conde.

Escovar os dentes e utilizar fio dental evita gengivite (Imagem: Shutterstock)

4. Gengivite

A gengivite é uma doença que causa inflamação na gengiva. Alguns dos sintomas são irritações, vermelhidão, inchaço, gengivas retraídas e que sangram com facilidade. A gengivite surge a partir de acúmulos e proliferação de bactérias na boca, e, em grande quantidade, afetam as gengivas causando inflamações.

Caso não seja tratada, pode evoluir para a periodontite e afetar toda a sustentação dos dentes, causando perda óssea, retração, amolecimento e perda dentária. A maneira mais eficaz de prevenir a gengivite é realizar uma boa higiene bucal diária (escovação, raspagem da língua, fio dental e enxaguante bucal) e evitar que restos de alimentos e bactérias se alojem na boca.

5. Cáries

A cárie baseia-se na deterioração do dente causada pelo acúmulo de bactérias, que vão formando placas endurecidas que só são removidas no consultório odontológico. Nessa placa, as bactérias vão gradualmente perfurando o esmalte dos dentes, causando dor e desconforto quando chegam nas partes mais profundas. A deterioração do dente é fortemente influenciada pelo estilo de vida do paciente, definida pela alimentação, como cuida e higieniza os dentes, a presença de flúor na água ingerida e o flúor no creme dental.

Alguns dos principais sintomas são dores que pioram ao ingerir algo doce, frio ou quente, presença de furinhos nos dentes, manchas marrons ou brancas na superfície do dente, sensibilidade, gengivas inchadas e fio dental que esgarça ao passar no vão entre os dentes. Para evitar as cáries, é imprescindível uma higienização bucal adequada e diária, além de evitar excessos de doces e alimentos que grudam nos dentes, optar sempre por cremes dentais com flúor, comer alimentos fibrosos para ajudar na limpeza e fazer visitas regulares ao dentista.

6. Periodontite

Caracterizada por uma inflamação crônica multifatorial, associada a um biofilme dental comprometido, que leva à perda dos tecidos de sustentação dos dentes, estima-se que no Brasil a periodontite afeta mais de 50% da população. A especialista Dra. Bruna Conde esclarece que a doença é a evolução de uma gengivite não tratada.

Alguns sinais da periodontite são: gengivas inchadas, vermelhas e sensíveis, sangramento na escovação e com o uso do fio dental, retração da gengiva, dentes que mudam de posição e aumentam os espaços de um para o outro, mau hálito persistente, pus e secreções entre os dentes.

O tratamento para doença é realizado em consultório, através de uma raspagem profissional minuciosa por fora e dentro da gengiva, avaliação de hábitos e estilo de vida e higiene personalizada, podendo ser necessário escovas interdentais e tufo único para acessar regiões de difícil acesso. “Podemos utilizar a laserterapia para auxiliar na cicatrização, nas dores e controle de infecções. Raspagem aberta são raras pois temos tecnologia muito superiores hoje em dia, que proporcionam total conforto ao paciente”, finaliza a Dra. Bruna Conde.