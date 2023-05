6 dúvidas frequentes sobre maquiagem

Especialista esclarece as principais perguntas sobre o assunto

Confira técnicas para realçar a sua beleza natural Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Maquiagem é sempre um assunto amplo e que costuma gerar diversas dúvidas. Ao se maquiar, é importante escolher produtos de qualidade, preparar bem a pele, conhecer as cores e lembrar que a maquiagem deve realçar a beleza natural. Por isso, a maquiadora Mychelle Pavão responde aos principais questionamentos e dá dicas para criar makes incríveis.

1. Sardas precisam ser disfarçadas?

O gosto pelas sardas varia muito. Algumas mulheres não gostam e procuram apagá-las, enquanto outras as consideram charmosas. A tendência hoje é uma pele cada vez mais natural e saudável. É preciso aprender a valorizar ou disfarçar as sardas, e não sumir de vez com elas.

Para suavizar a aparência das sardas, deve-se usar a combinação clássica de base, corretivo e pó. Opte pela base líquida, para não ficar uma camada grossa e artificial na pele. O blush também ajuda a suavizá-las. Para sardas mais acobreadas, use blush mais rosado. Para maçãs mais rosadas, use um blush mais terroso ou, até mesmo, um pó facial num tom mais escuro.

2. Maquiagem carregada e olho preto no ambiente de trabalho, pode?

No trabalho, sua aparência tem que ser saudável. Para dar personalidade e ousadia a sua aparência, opte por batons coloridos como coral, rosados e avermelhados, mas nada além disso. Se você trabalha à noite, como dançarina ou hostess, está liberada. À noite a incidência de luz é bem menor e a maquiagem não fica tão gritante. Nunca se esqueça: sombra preta é dramática e sexy, e tem hora e lugar certo para isso.

3. Existe idade para o batom colorido?

Hoje as meninas começam a se maquiar muito cedo, e as senhoras de 70 anos também não passam despercebidas. Tudo é uma questão de o tom combinar com sua cor de pele. Se uma menina de 10 anos quiser usar um batom laranja, não precisa ser aquele laranjão matte, pode ser um gloss mais suave tonalizado para o laranja. Temos que tomar cuidado com tom sobre tom: sapato laranja, saia laranja, blusa laranja e batom laranja não são desnecessários.

A maquiagem infantil deve ter registro da Anvisa (Imagem: Chupryna.nataliia.photo | Shutterstock)

4. Criança pode se maquiar?

Muitas crianças hoje querem se maquiar. Temos que estar atentos à composição da maquiagem que elas usarão. Primeiramente, o produto deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (produtos brasileiros) e a maioria das maquiagens infantis são hipoalérgicas.

Crianças têm pele mais fina, mais sensível e mais propensa a alergias, por isso nunca devem usar maquiagens para adultos. Outro fator importante é o psicológico, fique atenta a quanto isso interfere no ego, na autoconfiança e na dependência da criança. Tudo com moderação e cuidado, ok? Pode-se usar maquiagem para adultos mais ou menos a partir dos 13 anos.

5. Batom vermelho pode ser usado durante o dia?

Claro que pode! Quando se trata de cores, o bom senso é tudo. Além de ser um clássico para todos os tons de pele, tem que ter atitude, já que ele nunca passará despercebido. Lembre-se de que o batom vermelho é lindo, mas não sozinho.

O cuidado com outros elementos da maquiagem, como a pele e olhos mais discretos, também tem que ser considerados. A harmonia desse conjunto a deixará linda, sem ser vulgar e exagerada. Ande com um espelhinho e o batom desejado na bolsa, para retoques. Cuidado com os dentes manchados de batom e escolha o melhor tom para você.

6. Dormir com maquiagem realmente estraga a pele? Por quê?

Estraga e muito! A maquiagem cobre os poros e isso impede que a pele respire, causando o envelhecimento. No caso da máscara para cílios, ela também entope a glândula ciliar, podendo causar terçol. O processo certo é: demaquilante para rosto e olhos, tônico facial para controlar o pH da pele, água termal é opcional, mas é antienvelhecimento e ajuda peles irritadas e cansadas.