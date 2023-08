6 fases do crescimento de um cachorro

Veja a incrível transformação pela qual o filhote passa do nascimento até a idade adulta

Cachorros passam por diferentes fases de desenvolvimento até atingir a maturidade Imagem: Elena Sherengovskaya | Shutterstock

O crescimento de um cachorro passa por diferentes fases, cada uma com características específicas e necessidades distintas. Entender essas etapas é essencial para garantir que o filhote se desenvolva adequadamente e se torne um adulto saudável. A seguir, confira as principais fases de crescimento de um cão!

1. Recém-nascido

Os filhotes nascem cegos, surdos e totalmente dependentes da mãe. Durante as primeiras semanas, eles se alimentam exclusivamente do leite materno, que é rico em nutrientes e anticorpos essenciais para a imunidade e o crescimento saudável.

2. Período de lactação

Esse período varia de 3 a 8 semanas. A amamentação é fundamental para o desenvolvimento do sistema imunológico do filhote, além de ser importante para o desenvolvimento emocional e social, pois é durante essa fase que ele aprende a interagir com a mãe e os irmãos de ninhada.

3. Desmame

A partir das 3 ou 4 semanas de idade, o cão começa a ingerir alimentos sólidos. Nessa fase, o desmame acontece gradualmente, e o tutor pode começar a introduzir uma dieta adequada para filhotes, formulada especificamente para atender às suas necessidades nutricionais.

Entre dois e seis meses de idade, os cachorros requerem uma alimentação especial (Imagem: Rohappy | Shutterstock)

4. Fase de crescimento rápido

Dos 2 aos 6 meses de idade, os filhotes crescem rapidamente e precisam de uma dieta rica em nutrientes para suportar esse crescimento acelerado. Nessa fase, eles também estão aprendendo a interagir com outros cães e humanos.

5. Adolescência

Dos 6 aos 18 meses, começa a fase da adolescência. É nesse período que os cachorros atingem a maturidade sexual e podem apresentar comportamentos desafiadores, como testar limites e exibir comportamentos mais independentes.

6. Fase adulta

Após os 18 meses, o cão entra na fase adulta, tanto em termos físicos quanto comportamentais. Nesse período, o crescimento do corpo se estabiliza, e o animal se torna mais calmo e seguro de si.