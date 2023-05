6 felinos selvagens que se parecem com gatos domésticos 

Veja características desses animais e como eles são fascinantes

Alguns felinos selvagens são semelhantes aos gatos domésticos Imagem: CreativeMedia.org.uk | Shutterstock

O gato é um animal querido por muita gente, devido às suas características físicas e comportamentos. Contudo, na natureza, existem diversos felinos selvagens que se assemelham aos bichanos domésticos. Alguns deles, por exemplo, têm pelagem curta, manchas ou listras no corpo e orelhas pontudas. Além disso, também compartilham muitos comportamentos semelhantes, incluindo brincadeiras, caça e higiene pessoal.

Abaixo, conheça alguns felinos selvagens que se parecem muito com gatos domésticos!

Gato-do-mato (Imagem: slowmotiongli | Shutterstock)

1. Gato-do-mato (Leopardus tigrinus)

Também conhecido como gato-do-mato-pequeno, este felino é encontrado em grande parte da América Central e do Sul. Ele é semelhante em tamanho e aparência a um gato doméstico, com uma pelagem curta e manchas pelo corpo. É um animal noturno e solitário, e sua dieta consiste principalmente de roedores e pequenos pássaros.

Gato-de-pallas (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

2. Gato-de-pallas (Otocolobus manul)

Este felino é encontrado nas estepes da Ásia Central e tem uma aparência semelhante à de um gato doméstico, mas com pelagem mais espessa e uma cauda curta e grossa. O gato-de-pallas é um animal solitário e consome pequenos roedores e pássaros.

Gato-bravo-de-patas-negras (Imagem: slowmotiongli | Shutterstock)

3. Gato-bravo-de-patas-negras (Felis nigripes)

Ele é encontrado no deserto do Kalahari, na África. Ele é conhecido por sua aparência diferente, que inclui uma pelagem cinza-clara e orelhas pretas com uma faixa branca no topo. Como o nome sugere, outra característica marcante dele são suas patas pretas, que o ajudam a se camuflar no ambiente desértico.

4. Gato-dourado-africano (Profelis aurata)

Este felino é encontrado em toda a África e é semelhante em tamanho e aparência a um gato doméstico, com uma pelagem dourada e manchas pelo corpo. O gato-dourado-africano é um animal noturno e solitário, e sua dieta consiste principalmente de pequenos roedores e pássaros.

Gato-de-bengala (Imagem: slowmotiongli | Shutterstock)

5. Gato-de-bengala (Prionailurus bengalensis)

Encontrado em grande parte da Ásia, este felino tem uma aparência muito semelhante à de um gato doméstico, com uma pelagem manchada de marrom e preto. O gato-de-bengala é um animal com hábitos noturnos e costuma caçar roedores e pequenos pássaros.

Gato-de-areia (Imagem: slowmotiongli | Shutterstock)

6. Gato-de-areia (Felis margarita)

Ele é encontrado nas regiões desérticas da África e Ásia e é semelhante em tamanho e aparência a um gato doméstico, com uma pelagem curta e amarelada. O gato-de-areia também é um animal noturno e solitário. Além disso, ele costuma caçar pequenos roedores e lagartos.