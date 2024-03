6 frutas para ajudar a emagrecer

Especialista elenca opções fáceis de encontrar para compor uma dieta saudável e nutritiva

As frutas são opções leves e nutritivas para emagrecer com saúde Imagem: CHALERMCHAI99 | Shutterstock

Durante o processo de emagrecimento, fazer escolhas saudáveis é um grande desafio, especialmente quando o assunto é optar por alimentos que não comprometam a dieta. Felizmente, para equilibrar o seu cardápio, algumas frutas possuem baixas calorias e são ricas em vitaminas e fibras.

De acordo com Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia, embora todas as frutas tenham seu valor nutricional, algumas se destacam por serem especialmente leves, permitindo que você as inclua em sua rotina alimentar. A seguir, confira algumas dessas opções que são verdadeiras aliadas na busca por uma alimentação saudável.

1. Melão

Com apenas 29 calorias a cada 100g, o melão é refrescante e saboroso e rico em vitamina C, potássio e betacaroteno. “Esses nutrientes não só contribuem para a saúde da pele, mas também fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde cardiovascular”, afirma Patrícia Santiago.

2. Mamão

Com 45 calorias em 100 g, o mamão é conhecido por suas propriedades digestivas, graças à enzima papaína. “Além disso, é uma excelente fonte de fibras, que não só auxiliam no bom funcionamento do intestino, mas também proporcionam uma sensação de saciedade, o que pode ajudar na perda de peso”, acrescenta a especialista.

3. Abacaxi

Com apenas 48 calorias em 100 g, o abacaxi é uma fruta tropical deliciosa e repleta de benefícios para a saúde. “Rico em vitamina C e bromelina, uma enzima que auxilia na digestão, o abacaxi também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, contribuindo para a saúde geral do corpo”, destaca a médica.

A melancia é uma fruta hidratante e pouco calórica Imagem: Africa Studio | Shutterstock

4. Melancia

Com 33 calorias em 100 g, a melancia é uma excelente opção para quem busca uma fruta hidratante e pouco calórica. Além de seu alto teor de água, a melancia é rica em licopeno, um poderoso antioxidante que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares.

5. Morango

Com apenas 30 calorias em 100 g, o morango é delicioso e fácil de encaixar em diversas receitas, além de ser uma excelente fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e controlar o colesterol.

6. Ameixa

Com 46 calorias em 100 g, a ameixa é uma opção doce e nutritiva para incluir na dieta. “Além de ser rica em fibras, especialmente pectina, que auxilia no controle da glicemia e do colesterol, a ameixa também é uma boa fonte de vitaminas e minerais essenciais para o organismo”, diz a especialista.

Por Patricia Santiago