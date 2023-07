6 hábitos que favorecem a fertilidade de mulheres e homens

Especialista em medicina reprodutiva lista atitudes que devem ser tomadas pelo casal para melhorar as chances de uma gestação

Casal deve buscar auxílio dependendo do tempo de tentativas e da idade Imagem: Monkey Business Images | ShutterStock

Nos últimos anos, se tornou extremamente importante a mudança de hábitos para manter a saúde e driblar doenças, principalmente durante e após a pandemia do coronavírus. É sabido que o modo em que levamos a vida interfere no funcionamento do nosso corpo; porém, muitas pessoas não imaginam que eles também afetam diretamente a fertilidade, tanto para prejudicar ou potencializá-la.

Atualmente, cada vez mais homens e mulheres estão priorizando as profissões, escolhendo ser pais de forma tardia. As funções biológicas dos órgãos reprodutores têm ações fundamentais para o sucesso de uma gestação saudável, e condições como idade e hábitos saudáveis também são importantes para esse acontecimento.

Quando procurar um médico

Segundo o mestre em medicina reprodutiva Dr. Matheus Roque, diretor científico da Mater Lab e Mater Prime, se, após um ano de tentativa, o casal que não conseguiu engravidar mesmo mantendo relações sexuais frequentes, deve procurar auxílio médico. Em caso de mulheres acima dos 36 anos, uma avaliação do casal deve ser realizada após 6 meses de tentativa sem sucesso.

Para o Dr. Matheus Roque, esses sinais indicam infertilidade, doença que acomete 8 milhões de pessoas no Brasil e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 186 milhões de pessoas no mundo, o que representa 15% de toda a população.

Causas da infertilidade em mulheres

Em cerca de 10 a 15% dos casais que apresentam infertilidade, não há uma causa encontrada para o quadro. Já sobre casais que descobrem, um terço é relacionado a fatores masculinos, um terço a fatores femininos e o restante de uma associação desses fatores. As principais causas da infertilidade feminina são divididas em: alterações tubárias, na ovulação ou no útero, endometriose e idade da mulher.

“Atualmente, um fator muito importante tem relação com a idade. As mulheres estão retardando cada vez mais a gestação, fazendo com que diminuam as chances de gravidez e aumentem os riscos de aborto. Isso ocorre por uma diminuição na quantidade dos óvulos com o avançar da idade da mulher”, aponta o Dr. Matheus Roque.

Causas da infertilidade em homens

A maioria dos fatores associados à infertilidade masculina é desconhecida, seguida de varicocele, hipogonadismo, infecções urogenitais, entre outros. O espermograma é um exame primordial na avaliação da infertilidade conjugal.

“O espermograma deve ser realizado após um período de abstinência de 2 a 7 dias, segundo recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde). Também é importante frisar que o exame não é um atestado de infertilidade ou de esterilidade, mas serve para direcionar qual a melhor forma de tratamento para o casal”, ressalta o médico.

Uma boa alimentação contribui com a produção de hormônios específicos para os órgãos reprodutores (Imagem: Shutterstock)

Hábitos que favorecem a fertilidade

Priorizar alguns hábitos saudáveis também é um requisito importante que pode ajudar a preservar a fertilidade de homens e mulheres. Por isso, a seguir, conheça alguns deles!

1. Boa alimentação

A boa saúde está totalmente voltada à forma como as pessoas se alimentam. Para aumentar a fertilidade, os alimentos recomendados são os que ajudam a produzir hormônios ligados à sexualidade. Incluir no cardápio uma grande variedade de frutas, legumes e vegetais, além de alimentos ricos em ômega 3 e selênio, como peixes, ovos e sementes, é essencial para a saúde, porque produz ácidos graxos que cuidam dos órgãos reprodutores.

2. Evitar bebidas alcoólicas

O consumo de álcool pode interferir na fertilidade dos homens, prejudicando a produção de esperma, baixando os níveis de testosterona e causando disfunção erétil. Mulheres que estejam tentando engravidar também devem evitar o consumo desse tipo de bebida, pois os efeitos do consumo de álcool permanecem no organismo até um período após ter ingerido e podem causar algum problema durante a gestação.

3. Evitar tabagismo

O cigarro interfere diretamente quando a questão é fertilidade feminina e masculina, visto que altera a quantidade de óvulos e de espermatozoides; por isso, é recomendado largar o cigarro para preservar a fertilidade e conseguir engravidar.

4. Evitar cafeína

A cafeína está presente não só no café, mas em chás e refrigerantes. Seu consumo em excesso, na mulher, afeta na produção de óvulos, alterando os níveis hormonais, assim como nos homens, diminuindo a produção de esperma e hormônios reprodutivos.

5. Manter o peso ideal

Estar abaixo ou acima do peso pode diminuir as chances de gravidez. Estudos mostram que, para a mulher, é mais difícil engravidar estando muito magra ou com sobrepeso; e esse último fator pode ocasionar hipertensão ou diabetes gestacional.

Nos homens, o peso interfere na contagem e na qualidade do esperma. Ainda, o excesso de gordura corporal pode interferir nos hormônios reprodutivos, o que prejudica a fecundação do óvulo.

6. Fazer atividades físicas

Praticar exercícios físicos ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e a chegada de oxigênio ao sistema reprodutor. Fazer atividade física também ajuda a evitar problemas como obesidade e diabetes, que influenciam a infertilidade.

“Incluir atividades físicas na rotina, praticando no mínimo 30 minutos por dia, ajuda a auxiliar na saúde não só dos órgãos reprodutores, mas do corpo todo, da mente e do bem-estar”, finaliza o Dr. Matheus Roque.

Por Carolina Ribeiro